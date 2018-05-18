CHP Grup Başkanvekili Özgür Özel, partisinin Adana İl Başkanlığında düzenlediği basın toplantısında, önlerinde zorlu bir sürecin bulunduğunu belirterek, demokrasiye tuzak kuranların, halkın iradesine ipotek koymaya çalışanların her zaman kazdıkları kuyuya düştüğünü ifade etti.



CHP'nin Cumhurbaşkanı adayı Muharrem İnce'nin, sahadaki ilgi nedeniyle, "Bu işi ilk turda bitireceğiz gibime geliyor." dediğini aktaran Özel, şöyle devam etti:



"Güya seçime hazır olan, bizi tuzağa düşürecek olanlar CHP'nin seçim beyannamesini beklemektedirler. 24'ünde biz, 25'inde AKP, 26'sında MHP açıklayacak. Çünkü 7 Haziran'da olduğu gibi Türkiye'nin ve seçimin gündemini, CHP'nin seçim beyannamesi belirleyecektir. Önümüzdeki süreçte, hep birlikte büyük bir öz güvenle, provokasyonlara dikkat ederek, saldırganlaşanlara, çikinleşenlere karşı tebessümle, toleransla, kazandığımızın bilincinde olarak, tuzağa düşmeden devam edeceğiz. İktidara geliyoruz. Bundan sonra kutuplaştırmak onlara kucaklamak bize. Ötekileştirmek onlara ötekinin hakkını savunmak bize. Kızmak, bağırmak, çağırmak onlara, alttan almak, herkesi anlamak, herkesi kucaklamak bize. Kızdırmak onlara affetmek bize. Artık CHP örgütü adayları, cumhurbaşkanı adayı ve hepimiz hep birlikte bu büyük aile iktidara hazırız, iktidara yürüyoruz, iktidarı ve Türkiye'yi kucaklıyoruz."

CHP'NİN MUHARREM İNCE'Yİ YALNIZ BIRAKTIĞI İDDİASI



İnce'nin performansını görenlerin her gün bir iftira ortaya attığını savunan Özel, "İnce yalnız mı?" başlığıyla kaleme alınan bir köşe yazısına ilişkin şu değerlendirmeyi yaptı:



"Kimse, Muharrem İnce'nin bindiği araca ve küçük uçağa, diğeriyle karşılaştırılamaz duruma bakınca, 'CHP Muharrem İnce'ye destek olmuyor mu?' demesin. CHP, kanuna, kurala saygılı, haram yemez, devlet imkanlarını kullanmaz ve sadece kendi gücüne ve adayının gücüne inanan bir partidir. Muharrem İnce'ye CHP'lilerin verdiği destek, bir ananın evladına, bir kardeşin bir kardeşe verdiği destek neyse, bir milyon 250 bin CHP'linin Muharrem İnce'ye verdiği destek aynı destektir."

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