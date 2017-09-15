CHP, iç tüzük değişikliğinin iptali için AYM'ye başvurdu

CHP Grup Başkanvekili Levent Gök, "Muhalefetin sesini kesen ve kısan, muhalefetin denetim olanağını ortadan kaldıran, muhalefetin Türkiye'nin gündemine ilişkin konuları gündeme getirmesini engelleyen, yasama faaliyetlerini işlevsiz hale getiren, yasama faaliyetlerini etkin olmaktan çıkartan, iktidar çoğunluğunun dayatmacı bir anlayışla getirilen bu iç tüzük değişikliğini anayasaya aykırı bulduğumuzdan dolayı Anayasa Mahkemesine iptal ve yürütmenin durdurulması davasını açtık." dedi.

Gök ve beraberindeki heyet, iç tüzüğün iptali istemiyle Anayasa Mahkemesine (AYM) başvuruda bulundu.

Mahkeme çıkışında basın açıklaması yapan Levent Gök, Meclis'te kabul edilen Meclis İç tüzük değişikliğine ilişkin kimi hükümlerin iptali ve yürütmenin durulması istemiyle davayı açtıklarını belirtti.

Bazı profesör ve yazarlar tarafından sessiz anayasa olarak değerlendirilen iç tüzüklerin muhalefet, iktidar dengesinin kurulması, Mecliste yasama verimliliğinin artması, özellikle muhalefetin iktidarı denetleyebildiği ve bu hükümlerin güvence altına metinler olduğunu anımsatan Gök, konuşmasını şöyle sürdürdü:

"İktidar partisinin MHP ortaklığıyla gerçekleştirilen iç tüzük değişliği Meclisimize karşı yapılmış bir darbedir. Demokrasimize ve hukukun üstünlüğüne karşı gerçekleştirilmiş bir darbedir. Tıpkı anayasa değişikliklerinde olduğu gibi halkın sesini kesen, muhalifleri göz altına alan, Türkiye'yi bir cendere içinde tutan bir yönetim anlayışı olarak parlamentoda, Türkiye Büyük Millet Meclisi'nde muhalefetin sesini kesen, muhalefetin sesini kısan, muhalefetin yasama çalışmalarına etkin bir şekilde katılmasını önleyen, denetim olanaklarını ortadan kaldıran ve dolayısıyla iktidar partisinin çoğunluğunu denetimden ve muhalefetin çalışmalarından kurtarmayı amaçlayan bir değişiklik teklifidir."

İptalini istedikleri değişikliklerin özellikle grup önerilerinde sınırlanma getirdiğini ifade eden Gök, grup önerilerinin parlamentoda iktidarın dışında bulunan partilerin ya da iktidarın, Türkiye'nin güncel konularına ilişkin önerilerini dile getirdiği alanlar olduğunu kaydetti.

"MHP'NİN SÖYLEYECEK SÖZÜ MÜ KALMAMIŞTIR?"

Önerilerin dile getirildiği sürenin 40 dakikadan 14 dakikaya indirildiğini aktaran Gök, "Teklifi veren parti 5 dakika, diğer partiler 3 dakika konuşacak ve Türkiye'nin önemli sorunları ve muhalefetin dikkat çekmek istediği konular 14 dakikada, kaptı kaçtı gibi görüşülmeye çalışılacak. İktidar partisini bu konuda anlayabiliriz ama MHP'yi, bir muhalefet partisini anlamamız ve bu değişikliğe destek vermesini yorumlamamız mümkün değildir. MHP'nin söyleyecek sözü mü kalmamıştır, Türkiye'nin tartışılacak konularını dile getirme konusunda iradesi mi kalmamıştır?" diye sordu.

Gök, 37. madde, yoklamalar, usul tartışmaları, açık oylama değişikliği ile kınama cezasına para cezası uygulanmasının getirilmesi maddelerinin iç tüzükteki en önemli maddeler olduğunu vurgulayarak, şunları kaydetti:

"Muhalefetin sesini kesen ve kısan, muhalefetin denetim olanağını ortadan kaldıran, muhalefetin Türkiye'nin gündemine ilişkin konuları gündeme getirmesini engelleyen, yasama faaliyetlerini işlevsiz hale getiren, yasama faaliyetlerini etkin olmaktan çıkartan, iktidar çoğunluğunun dayatmacı bir anlayışla getirilen bu iç tüzük değişikliğini anayasaya aykırı bulduğumuzdan dolayı Anayasa Mahkemesine iptal ve yürütmenin durdurulması davasını açtık. Biz değişiklik Meclis'ten geçerken Meclis Başkanı gür bir şekilde sesini çıkarsın, 'Bu değişiklikler olmaz, Türkiye'ye yakışmaz' desin. Meclis Başkanı'nın daha önce başka değişikliklerde Meclis'te yaptığı konuşmalar var. Bu geçen maddelere benzer değişiklikler Meclis'te görüşüldüğü zaman İsmail Kahraman'ın itiraz ettiği konular bugün Meclis'ten geçmiştir."

MHP'yi de iç tüzük değişikliğine verdiği destek nedeniyle eleştiren Gök, bu değişikliğe rıza göstermenin vebalinin MHP'nin omuzlarında bulunduğunu bildirdi.

Anayasa Mahkemesinin itiraz başvuruları üzerine iptal yönünde karar alacağına olan inancını ifade eden Gök, "Umuyorum ve diliyorum ki Anayasa Mahkemesi hukukun üstünlüğü, demokrasinin ve çağdaş uygarlığın evrensel ilkeleri uyarınca, hukuk devleti olmamız ilkeleri uyarınca, parlamenter demokrasi ve kuvvetler ayrılığı ilkeleri uyarınca açtığımız bu davadaki itirazlarımızı haklı bulacak ve iptal davamızı kabul ederek, iç tüzük değişikliğine ilişkin değişiklikleri iptal edecektir." diye konuştu.

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