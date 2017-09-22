CHP İstanbul İl Başkanı Canpolat'tan İBB imar planı değişikliği raporlarında 'hile' iddiası

Canpolat, İstanbul Büyükşehir Belediyesi'nin CHP'li üyeleri, milletvekilleri Sezgin Tanrıkulu ve Barış Yarkadaş ile belediye meclisinde imar değişikliklerine ilişkin alınan kararla ilgili Şişhane'deki İl Başkanlığı'nda basın toplantısı düzenledi.

Topbaş'ın tekrar gözden geçirilmesini istediği 5 imar planı değişikliği raporunun tekrar Meclis gündemine getirildiğini anlatan Canpolat, Meclis'in AK Parti Grubu'nun, bir gün önceden Belediye Başkanı Kadir Topbaş'tan habersiz üyeleri arayarak toplantıya çağırdığını iddia etti.

Konuyu, bu sırada yanlışlıkla birkaç CHP'li üyenin de aranmasıyla öğrendiklerini dile getiren Canpolat, "CHP Grubu daha önce nasıl reddettiyse dünkü Meclis toplantısında da net tavır koyarak bu yolsuzlukla iç içe olan dosyaları reddetmiştir." dedi.

İstanbul Büyükşehir Meclisi AK Parti Grubu'nun, dünkü oylamada hile yaptığını ileri sürerek, şunları kaydetti:

"Büyükşehir Meclisi'nde bu kararın ikinci sefer çıkabilmesi için en az 156 oya ihtiyaç var. 156 oyun olmadığını arkadaşlarımız Meclis tutanaklarına geçirdi. Kısaca Meclis'te AK Parti Grubu'nda 143 kişi vardı. 143 kişinin 'evet' demesi bu dosyaların kabul edilmediği anlamını taşır. Buna rağmen 'Daha önce 159 imza vardır.' diye Meclis'ten geçirmişler. Meclis'e girmeyenlerin önceden verdikleri imza geçerli kabul edilmiştir. Bu dosyalar hile yapılarak geçirilmiştir. Bu dosyalar yürürlüğe girdikten sonra mahkemeye taşıyacağız."

CHP İstanbul Milletvekili Barış Yarkadaş ise dün alınan karardan sonra Büyükşehir Belediye Başkanı Kadir Topbaş'ın istifa ettiğini iddia etti.

Cemal Canpolat

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