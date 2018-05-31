Cumhuriyet Halk Partisi (CHP) Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu, partisinin Cumhurbaşkanı adayı Muharrem İnce ile birlikte İzmir’de miting yapacak. 21 Haziran’da Gündoğdu Meydanı’ndaki mitinge, 2 milyon kişinin katılımını hedefleniyor.

HE Egeli'de yer alan habere göre, CHP İzmir İl Başkanı Deniz Yücel, İzmir’de tarihi bir miting yapılacağını ve bunun için hazırlıkları hızlı bir şekilde sürdürdüklerini söyleyerek, “Şu ana kadar İzmir’de yapılmış en büyük lider mitingini yapmayı hedefliyoruz. Bu organizasyon için seçim koordinasyon kurulumuz da özel olarak çalışmalarını sürdürüyor. O gün İzmir’de tarih yazacağımızı biliyoruz” diye konuştu.

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