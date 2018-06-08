CHP İzmir Milletvekili Adayları Mahir Polat ve Salih Özçifçi, Beydağ, Kiraz ve Bayındır’da esnafla buluşup, sorunlarını dinledi. 24 Haziran’dan sonra kurulacak CHP iktidarında esnaf ve sanatkarın sorunlarının çözümü noktasında önemli adımlar atılacağını belirten Polat, “Esnafın kira stopajını kaldıracağız. Esnafın düşük faizli ve uzun vadeli kredilerle kira öder gibi dükkan sahibi olmasını sağlayacağız” dedi.

HT Egeli'de yer alan habere göre, CHP Milletvekili Adayı Salih Özçifçi de ekonominin direği olan esnaf ve sanatkarın sorunlarının çözümü için her türlü adımı atacaklarını vurguladı.

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