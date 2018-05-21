CHP milletvekili adayları belli oldu. 24 Hzian'da yapılacak seçimlere girecek olan CHP'nin milletvekili listesi Yüksek Seçim Kurulu'na sunuldu. CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu İzmir 2. Bölge 1. Sıra adayı oldu. İzmir Milletvekili Tuncay Özkan dünkü listede İstanbul’dan aday gösterilirken, bugün değişiklik yapılarak yeniden İzmir 1. bölgeden liste başı olarak aday yapıldı. İşte İzmir milletvekili adayları listesi...
CHP İZMİR MİLLETVEKİLİ ADAYLARI LİSTESİ
İZMİR 1. BÖLGE CHP MİLLETVEKİLİ ADAYLARI
AHMET TUNCAY ÖZKAN
MURAT BAKAN
ÖZCAN PURÇU
KANİ BEKO
MEHMET ALİ ÇELEBİ
TACETTİN BAYIR
EDNAN ARSLAN
SEFER İPEKLİ
KAZIM UMDULAR
NİLAY KÖKKILINÇ
EZGİ DENİZ DENİZ URUNGA
DEVRİM BARIŞ ÇELİK
ZEKİYE SEDA SÖNMEZ
ŞENER AKDEMİR
İZMİR 2. BÖLGE CHP MİLLETVEKİLİ ADAYLARI
KEMAL KILIÇDAROĞLU
SELİN SAYEK BÖKE
KAMİL OKYAY SINDIR
ATİLA SERTEL
SEVDA ERDAN KILIÇ
MAHİR POLAT
BEDRİ SERTER
İDRİS YAVUZYILMAZ
ALİ ENGİN
SALİH ÖZÇİFÇİ
MEHMET BİRLİK
ONUR KADİR ERYÜCE
HATİCE ZEYBEK
EBRU OKAY
İL BAŞKANLARI RİSKLİ SIRALARDA
CHP İzmir İl eski Başkanı Bedri Serter ile Ali Engin de listede yer aldı. İzmir 2'nci bölge 7'nci sırada yer alan Serter, sırasını daha yukarılarda beklediğini belirterek, "14 ay il başkanlığı yaptım. Kısa da olsa önemli olan iz bırakmak. İl Başkanlığı döneminde 1 ön seçim, 2 genel seçim geçirdim. Kongreler oldu ve hepsi çok sağlıklı geçti. Bu izi bıraktıktan sonra daha yukarıda bir sıra bekliyordum. Ama bu da gayet güzel. İnşallah milletvekili olarak seçildikten sonra da Türkiye'de her türlü noktada, partimizle birlikte iz bırakmaya çalışacağız" diye konuştu.
CHP'nin yine eski il başkanı Ali Engin ise 9'uncu sırada yer aldı. Bir önceki seçimde 8'inci sıradan aday gösterilen Engin, bir sıra daha geriledi. Engin, "Bu dönem artık şahsımızı ilgilendiren bir dönem değil. O nedenle parti için çalışacağız. Sıramız önemli değil, diğer arkadaşlarımızın çıkması için gayret edeceğiz" dedi.
'KADININ TOPUK SESİ YOK'
CHP İzmir milletvekili listesinde, seçilebilecek sıralarda yalnızca 2 kadına yer verilmesine kadın kuruluşlarından tepki geldi. İzmir'de seçilebilecek sıralarda yalnızca Selin Sayek Böke ile Sevda Erdan Kılıç'a yer verildi. 1'inci bölgeden 10'uncu sırada Nilay Kökkılıç ile 11'inci sırada Ezgi Deniz Urunga'ya yer verildi. 2'nci bölgede Sevda Erdan Kılıç üst sıralarda yer alırken, Ebru Okay ise 13'üncü sıraya yazıldı. CHP'nin listesinde kadınlara sınırlı sayıda yer verilmesine Kadın Adayları Destekleme Derneği (Kader) İzmir Şube Başkanı Nuriye Çelik'ten tepki geldi. Çelik, çok üzgün ve çok kırgın olduklarını belirttiği kadınların "Nasıl hareket edelim?" diye arayış içinde olduklarını dile getirdi.
Çelik, "Bu, kabul edilebilir bir durum değil. Kadınlar, tüm sivil toplum örgütleri ile birlik olup Ankara'ya gitme fikrini de tartışıyor. İYİ Parti ve AK Parti'nin listesini de görelim, daha sonra net bir karar ortaya çıkacak. Ama şunu bilmenizi isterim ki kadınlar çok kızgın. CHP için 'Bu kadın kollarını kapatalım, çünkü bu kadın kollarının başındaki kişiler bizim haklarımızı yeterince savunamıyor' tarzında fikirler de var. Biz, bu kadarını da beklemiyorduk" diye konuştu.
İzmir Kadın Kuruluşları Birliği Başkanı Tülin Kesiktaş Eraslan ise bunun, sosyal demokrat anlayışa sığmadığını savundu. Listelerde yine kadın sayısının az olduğunu anımsatan Eraslan, "Muhtemelen kadınlar, yine alt sıralarda yer alacak. Bunun önemli bir seçim olduğunu, o nedenle stratejik davrandıklarını söylüyorlar; ama sonuçta geçmiş dönemlerde de aynı şey oldu. Bu stratejinin içine nüfusun geri kalan yüzde 50'sini de katsalardı fena olmazdı. Kadınlar üzerinde de stratejik davranmaları gerekirdi" dedi.
'KEŞKE BÖYLE OLMASAYDI'
CHP İzmir İl Kadın Kolları Başkanı Nurşen Balcı da mümkün olduğu kadar çok kadının listelerde yer almasını istediklerini; ancak seçilebilecek sıralarda yalnızca 1'er kadına yer verildiğini belirtti. Balcı, "Listelerde kadın adaylara yer verilmesini herkesten çok ben istiyordum; fakat bu iş listelerden çok memleket meselesi. Ülkemizin, kadınlarımızın, çocuklarımızın geleceği söz konusu. O nedenle elimizden geleni yapacağız. İsimlere takılmayacağız. Üzgünüm, böyle olmasaydı keşke. Daha çok kadın seçilebilecek sıralarda olsaydı. Kadınların emeği var; ama bu iş memleket meselesi. Biz sonuna kadar çalışacağız, listeler önemli değil" diye konuştu.
LİSTEDE TACETTİN BAYIR 6. SIRADA
7 Haziran 2015 seçimleri için yapılan ön seçimde 1'inci bölgeden 2'nci sırada çıkan ancak iki kontenjan adayın ardından 4'üncü sırada seçime giren CHP İzmir Milletvekili Tacettin Bayır, bu kez 6'ncı sıraya yazıldı. İYİ Parti'ye gidip dönen milletvekillerinden olan Tacettin Bayır, "Türkiye'de gösterilmeyen milletvekillerine bakınca, bizim listede gerilememiz normal gibi. Ama benim için önemli olan partimin bu kez iktidar olması. AKP iktidarından kurtulmak ve Muharrem İnce'yi seçtirmek istiyoruz. Biz dünün politikacısı değiliz. Zor günlerin adamıyız. Böyle kritik bir noktaya koymuşlar ama İzmirli onu takdir eder. Sorun yok. Önümüzdekileri süpürüp götüreceğiz. Yazılmayan vekillere üzüldüm" dedi.
SELİN SAYEK BÖKE, MANİFESTO YAYINLAMIŞTI
CHP'nin İzmir 1'inci bölge 2'nci sıradan bir kez daha aday gösterdiği Selin Sayek Böke, 16 Nisan 2017 referandum sonuçları karşısında Kılıçdaroğlu'nun pasif davrandığını ve CHP'nin TBMM'den çekilmesi gerektiğini belirterek 6 Mayıs'ta, ekonomiden sorumlu genel başkan yardımcılığı ve parti sözcülüğü görevlerinden istifa ettiğini açıkladı. Ancak meşruluğunu yitirdiğini söylediği TBMM'nin üyeliğinden, yani milletvekilliğinden istifa etmemesi dikkat çekmişti. Böke, 1'inci bölge 2'nci sıradan
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