CHP İzmir Milletvekili Selin Sayek Böke'nin kuzeni kaza geçirdi

Hatay'ın İskenderun ilçesinde meydana gelen trafik kazasında otomobilin motorunun metrelerce fırladığı kazadan sürücüsü yara almadan kurtuldu.

İHA'nın haberine göre, Arsuz ilçesinden Adana yönüne gitmekte olan Cem Sayek yönetimindeki otomobil, direksiyon hakimiyetinin kaybolması sonucu, Deniz Alayı mevkisinde önce bariyerlere daha sonra otoban gişelerinin duvarına çarparak durdu. Kazada, çarpmanın etkisiyle otomobilin motor kısmı metrelerce ileriye fırladı. Araç kullanılamaz hale gelirken, sürücü kazayı yara almadan atlattı. Trafik ekiplerinin kaza yerinde yaptığı incelemenin ardından araç çekiciyle kaldırıldı.

Öte yandan, kazada sürücü Cem Sayek'in, CHP İzmir Milletvekili Selin Sayek Böke'nin de kuzeni olduğu öğrenildi.