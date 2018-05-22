CHP Kocaeli milletvekili adayları açıklandı. CHP, 27. dönem milletvekili aday listesini Yüksek Seçim Kurulu’na (YSK) teslim etti. CHP lideri Kemal Kılıçdaroğlu İzmir 2. Bölge 1. sıra adayı olurken, Abdüllatif Şener de Konya 1. sıradan aday gösterildi. CHP milletvekilleri Barış Yarkadaş ve Eren Erdem aday gösterilmezken, Ali Şeker İstanbul 2. bölgeden aday oldu.

Partiler dün milletvekili listelerini YSK'ya teslim etti. YSK’ya gelen CHP heyeti de milletvekili listesini teslim etti. Listede tutuklu milletvekili Enis Berberoğlu İstanbul 2. bölge 1. sıradan aday gösterildi. KHK ile ihraç edilen anayasa hukukçusu akademisyen Prof. Dr. İbrahim Kaboğlu ise İstanbul 1. bölge 9.sıradayken, 1.sıraya alındı. Ayrıca CHP Cumhurbaşkanı Adayı Muharrem İnce'nin ekibinde olduğu bilinen üç isim aday listesinde yer aldı. Halen Meclis Başkanvekili olan Yaşar Tüzün Bilecik 1. sıradan, Tanju Özcan Bolu 1.sıradan, Mehmet Göker Burdur 1.sıradan aday gösterildi. Emre Köprülü ise Tekirdağ dördüncü sırada yer bulabildi.

CHP KOCAELİ MİLLETVEKİLİ ADAY LİSTESİ

CHP'nin Kocaeli milletvekili adayları merakla bekleniyordu. YSK'ya teslim edilen listeden sonra CHP Kocaeli milletvekili adayları belli oldu. İşte o isimler...

FATMA KAPLAN HÜRRİYET

HAYDAR AKAR

TAHSİN TARHAN

MÜHİP KANKO

OSMAN ANIL ACURMAN

EBRU KÜÇÜKAYDIN

YEŞİM AKPINAR

ORKUN UTKUBAŞ

İSMAİL DEMİR

MEHMET TAMER SOLAKOĞLU

SEZER NİLGÜN AYDIN

TUĞMAN KAYALI

ZEYNEP ÇİĞDEM CANBAZ

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