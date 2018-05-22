CHP Konya milletvekili adayları açıklandı. CHP, 27. dönem milletvekili aday listesini Yüksek Seçim Kurulu’na (YSK) teslim etti. CHP lideri Kemal Kılıçdaroğlu İzmir 2. Bölge 1. sıra adayı olurken, Abdüllatif Şener de Konya 1. sıradan aday gösterildi. CHP milletvekilleri Barış Yarkadaş ve Eren Erdem aday gösterilmezken, Ali Şeker İstanbul 2. bölgeden aday oldu.

Partiler dün milletvekili listelerini YSK'ya teslim etti. YSK’ya gelen CHP heyeti de milletvekili listesini teslim etti. Listede tutuklu milletvekili Enis Berberoğlu İstanbul 2. bölge 1. sıradan aday gösterildi. KHK ile ihraç edilen anayasa hukukçusu akademisyen Prof. Dr. İbrahim Kaboğlu ise İstanbul 1. bölge 9.sıradayken, 1.sıraya alındı. Ayrıca CHP Cumhurbaşkanı Adayı Muharrem İnce'nin ekibinde olduğu bilinen üç isim aday listesinde yer aldı. Halen Meclis Başkanvekili olan Yaşar Tüzün Bilecik 1. sıradan, Tanju Özcan Bolu 1.sıradan, Mehmet Göker Burdur 1.sıradan aday gösterildi. Emre Köprülü ise Tekirdağ dördüncü sırada yer bulabildi.

CHP KONYA MİLLETVEKİLİ ADAY LİSTESİ

CHP'nin Konya milletvekili adayları merakla bekleniyordu. YSK'ya teslim edilen listeden sonra CHP Konya milletvekili adayları belli oldu. İşte o isimler...

ABDULLATİF ŞENER

ABDÜLKADİR KARADUMAN

HASAN SARIMEHMETOĞLU

SAİM SEZEN

NİHAL EKEN

ALİ SAYAR

İSMAİL ÜNSAL

ORHAN KAYA

NAZİFE DEMİRHAN

MEMDUH ERDEN KÖKBUDAK

SEFER İPEK

HİKMET BALCI

ŞENİZ KURTULUŞ

MEHMET YURTSEVEN

HASAN PEKTEKİN

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