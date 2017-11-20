CHP'li Altay: CHP'nin Genel Başkanı'nın Cumhurbaşkanı adayı olması işin tabiatına uygun

CHP Grup Başkanvekili Engin Altay, 2019 Cumhurbaşkanlığı seçimi ile ilgili olarak açıklamalarda bulundu. Habertürk TV Ankara Haber Müdürü Sibel Erdem'in sorularını yanıtlayan Altay, adaylık konusunda, "'Biz genel başkanı aday göstermiyoruz' deyip de 'şunu gösteriyoruz' demek işin doğası ile çok örtüşmez. Muhtemelen bütün siyasi partilerin de liderleri aday olur." dedi.

Altay'ın açıklamalaru şu şekilde:

Bir siyasi parti iktidar olmak için kurulur. Yeni sistemde artık Başbakanlık yok. Dolayısıyla CHP'nin sayın Genel Başkanı'nın Cumhurbaşkanı adayı gösterilmesi kadar işin tabiatına uygun bir şey olamaz. 'Biz genel başkanı aday göstermiyoruz' deyip de 'şunu gösteriyoruz' demek işin doğası ile çok örtüşmez. Muhtemelen bütün siyasi partilerin de liderleri aday olur.

SEÇİM İTTİFAKI

Parlamento seçimleri ile ilgili mevcut sistem sıkıntılı bir sistem, barajdan kaynaklı sorunlu, başka sorunları da var. Partiler arasında yasal olarak bir işbirliği mümkün değil. AK Parti'nin belki MHP'ye bir parça omuz vermek amacıyla kimi hazırlıklar yaptığınız biliyoruz. Siyasi partilerin seçimden önce blok seçime girmeleri, birlikte girmeleri mümkündür. Orta yerde olmayan bir şey için direkt yorum yapmam söz konusu değil.