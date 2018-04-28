Cumhuriyet Halk Partisi Grup Başkanvekili Engin Altay, Fox TV'de yayınlanan İlker Karagöz ile Çalar Saat programına katıldı. Burada soruları yanıtlayan Altay, ' CHP'nin cumhurbaşkanı adayı kim olacak, ne zaman açıklanacak?' sorularına da yanıt verdi.

Altay, "Siyasette imkansız diye bir şey yoktur. Her isim konuşulabilir. Siyasette görüşmem, konuşmam diyorsan siyaset yapma. Ancak çok büyük olasılıkla adayımız CHP üyesi olan bir kişi olacak. Şu anda ben de bilmiyorum. Şunu biliyorum, Türkiye'yi kucaklayıcı, kapsayıcı bir isim olacak. Adayı açıklamak için son güne kadar beklenileceğini tahmin etmiyorum. 1 ile 5 Mayıs arasında açıklanır diye düşünüyorum. Salı önemli bir gün, 1 Mayıs. Salı sallanabilir." ifadelerini kullandı.

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