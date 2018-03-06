CHP'li Altay: İleri demokrasilerdeki ittifakı getirsinler imzayı atalım

CHP Grup Başkanvekili Engin Altay, ittifakın ileri demokrasilerde olduğu şekliyle getirilmesini söyleyerek "İttifak olabilir. İleri demokrasilerde olduğu şekliyle getirsinler biz de yasanın altına imza atalım" dedi.
CHP Grup Başkanvekili Engin Altay, TBMM'de düzenlediği basın toplantısında gündeme ilişkin açıklamalarda bulundu. Cumhurbaşkanı ve AK Parti Genel Başkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın grup konuşmasında CHP'nin ittifaktan rahatsız olduğunu söylediğini bildiren Engin Altay şöyle konuştu:
"Bizim ittifaktan rahatsız olduğumuzu söylemiş. Arkadaşlar biz adaletsizlikten, entrikadan rahatsızız. Hileyi hülleye çevirmekten rahatsızız. Bu hileyi hülle yapma yasasıdır. Bu yasa ile yapılmak istenen normal demokrasilerde yapılmak istenenle aynı şey değildir. İleri demokrasilerde ittifak var ama olduğu vakit baraj hesapları farklıdır. Bu yasa ile yüzde 2'ye meclis yolu yüzde 9'a sokak gösteriliyor. Bunun neresinde adalet, samimiyet, dürüstlük var. Milli iradenin motamot TBMM'de temsilinden yanayız. Temsilde adalet noktasında bu baraj aşağı çekilmelidir. AKP ve MHP'nin millete yalan söylemesinin alemi yoktur. İttifak olabilir. İleri demokrasilerde olduğu şekliyle getirsinler biz de yasanın altına imza atalım. Barajı aşamayacak bir parti ile aşacak partiyi yan yana getirmek siyasetten çok ahlaklı değil."
"HERKESTEN MİLLİ OLUR, ERDOĞAN'DAN MİLLİ OLMAZ"
Konuşmasını sürdüren Engin Altay, "Bayrak, millet, vatan Erdoğan'ın tekelinde değildir. Mehmetçiğe dua ettik, yapıcı samimi uyarılarda bulunduk rahatsız oldular. AK Parti bu al bayrağın kendisine ait olduğunu hissediyor ve düşünüyorsa büyük bir gaflet içindedir. Bundan vazgeçsin. Bayrak nutukları atarak milli olunmaz. Kendisinden olmayan herkesten rahatsız olandan milli olmaz. Kendi toprağından bayrak kaçıran tek Cumhurbaşkanı, başbakan Erdoğan'dır. Vergi kaçırmak için Man Adasında şirket kurandan milli olmaz. Milliyetçiliği ayaklar altına aldım diyen insandan da milli olmaz. Velhasıl herkesten milli olur, Erdoğan'dan milli olmaz" dedi.
"SARAYDA DOĞUM GÜNÜ KUTLADIĞINIZ SANATÇIYA DOĞUM GÜNÜ HEDİYESİ Mİ VERİYORSUNUZ?"
DHA'nın haberine göre;MESAM'ın yönetim kurulunun değiştirilmesine ilişkin açıklamalarda bulunan Altay, "FETÖ sızmış Erdoğan çökmüş. MESAM bir meslek birliği 18 Mart'ta genel kurulu var ve kayyum atanıyor. Neden? MESAM'a kayyum atamakta muradınız nedir.? Sarayda doğum günü kutladığınız sanatçıya doğum günü hediyesi mi veriyorsunuz? Erdoğan'ın tutumunu biliyoruz her yere çökme anlayışında olduğunu biliyoruz Erdoğan'ın. Kimi sanatçıların sarayın operasyonlarına kayyum figüranlık yapmalarını içimize sindiremiyoruz. Bu noktada şunu söyleyebiliyoruz: Kula kulluk edene yazıklar olsun. Erdoğan federasyonlara, kurumlara çökme işinden vazgeçsin. Türkiye'yi kutuplaştırmaktan vazgeçsin. En büyük zararı Erdoğan görür."
"SİYASİ İKTİDARA KARŞI HERKÜL GİBİ OLUN DİYEBİLEN BİR YARGITAY BAŞKANI OLMASINI İSTERDİM"
Engin Altay, Yargıtay Başkanının "Hakimler herkül gibi güçlü olmalı" açıklamasını şu şekilde değerlendirdi:
"Yargıtay başkanı konuşmuş. Hakimler herkül gibi güçlü olmalı demiş. Ne diyelim. Bu yargıtay başkanına bu sözlerinden dolayı hidayete mi erdi diyelim merak ediyoruz ne diyebiliriz. Buradaki samimiyet, niyet nedir. Ama Yargıtay Başkanının başkanlık yaptığı dönemde yargının hali ortada. Deniz Yücel ve Enis Berberoğlu kararlarına baksın. Herkül gibi olmalarını istediği hakimlerine sorsun. Bir talimatla Anayasa Mahkemesi kararlarına bir mahkeme uymayabiliyor. Eğer bir katkı sunacaksa yargının siyasi iktidarın vesayetinden kurtulması için bir çaba sarf etsin. Siyasi iktidarın talimatlarına uymayın desin. Hukuk normları ve vicdanlarınızla karar verin desin. Ve işe önce kendi başlasın. Yargının en başındaki zatın bu konuda milletle dalga geçer gibi laflar etmesin, milletin aklıyla alay etmektir. Siyasi iktidara karşı herkül gibi olun diyebilen bir Yargıtay Başkanı olmasını dileyeceğimizi ifade etmek isterdim."
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