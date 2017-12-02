CHP'li Başkana eski başkandan yumruk

Cumhuriyet Halk Partisi ( CHP) Merkez İlçe Kongresinde eski başkan yönetim kurulu listesine alınmadığı gerekçesiyle mevcut başkana yumruk attı.

İHA'nın haberine göre, Belediye Konferans salonunda gerçekleşen CHP Adıyaman Merkez İlçe Olağan Kongresinde Mevcut Başkan Hanifi Çavuş tek liste halinde seçime girdi. Divan kurulunun listeyi okumasının ardından seçimlere geçildi. Kongreye tek liste halinde giren CHP'nin mevcut Merkez İlçe Başkanı Hanifi Çavuş, oyunu kullandıktan sonra gazetecilere açıklamada bulundu.

Gazetecilere açıklamada bulunan Başkan Hanifi Çavuş'un yanına gelen eski Merkez İlçe Başkanlarından Hüseyin Yargucu, kendisinin neden listede olmadığını sorduktan sonra Hanifi Çavuş'a yumruk attı. Partililer ve polisler kısa sürede olaya müdahale ederken, partililer arasında küfürleşmeler oldu.

Hüseyin Yargucu'yu polisler ve vatandaşlar salondan uzaklaştırırken, Hanifi Çavuş'un Hüseyin Yargucu'dan şikayetçi olduğu öğrenildi. Hanifi Çavuş, çoğunluğun sağlandığı kongrede 3. Kez başkanlığa seçildi.