Deniz Baykal'ın sağlık durumu hakkında son açıklama

CHP Milletvekili Metin Lütfi Baydar, TBMM'nde basın toplantısı düzenledi. 20 Kasım Dünya Çocuk Hakları günü dolayısıyla konuşan Baydar, Türkiye'deki eğitim sistemi ile ilgili konuştu.
Eğitimin ciddi bir iş olduğunu söyleyen Baydar, "İşini çok ciddi yapan Milli Eğitim Bakanımız 2017 yılı bütçe konuşmasında göğsünü kabarta kabarta TEOG sistemine devam edileceğini çünkü halktan çok olumlu tepkiler aldığını belirtti. Bu konuşmasından çok değil, yaklaşık bir yıl sonra, işinin ciddi yapan Milli Eğitim Bakanımız 'reform yapıyoruz' diyerek 'Eğitim Bölgesi ve Sınavsız Mahalli Yerleştirme Sistemi' adında yepyeni bir sistem açıkladı. Bu sistemle eğitimde fırsat eşitliğinin önü tıkandı. Aileler eğitim göçüne zorlandı. Öyle ki emlak ilanlarına Fen Lisesinin yanı, Anadolu Lisesi yanı gibi özendirici kısım eklendi" dedi.
DENİZ BAYKAL'IN SAĞLIK DURUMU
Baydar ayrıca, Deniz Baykal'ın sağlık durumu ile ilgili yöneltilen soruya ise, "Durumu gayet iyi. Kendisi gazete okuyor, gündemi takip ediyor. Durumu günden güne daha iyi. Konuşabiliyor" şeklinde cevap verdi.
Baydar, bir gazetecinin Cumhurbaşkanlığı Sözcüsü İbrahim Kalın'ın, Paris'teki Père-Lachaise mezarlığına giderek sanatçı Ahmet Kaya'nın mezarını ziyaret etmesi ile ilgili sorusuna, "Tabi olayın özetine bakmak lazım. Kendisi kişisel olarak mı ziyaret etmiştir, kendisi saz çalan birisi. O amaçla mı ziyaret etmiştir, yoksa Cumhurbaşkanlığı Sözcüsü sıfatıyla mı ziyaret etmiştir, bunu bilmek lazım. Buna göre değerlendirmek lazım" diye cevap verdi.
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