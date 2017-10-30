CHP'li Bülent Tezcan'ın o sözlerine Hükümet'ten sert tepki

CHP Genel Başkan Yardımcısı ve Parti Sözcüsü Bülent Tezcan, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'a hakaret ettiği gerekçesiyle yurt dışına çıkış yasağı getirilen Tekirdağ'ın Süleymanapaşa Belediye Başkanı Ekrem Eşkinat'a destek çıkmak için bugün Tekirdağ'a gitti. Tezcan'ın burada yaptığı konuşmaya sosyal medyada tepki gecikmedi. Hükümet Sözcüsü Bekir Bozdağ da Bakanlar Kurulu toplantısının ardından tepkisini sert bir dille dile getirirken Cumhurbaşkanlığı'nın Tezcan hakkında yasal süreci başlatacağını söyledi.

Bozdağ, "Türkiye'de faşizan uygulamanın öncüsü olanlar, yasakları kaldıran büyük reformlara imza atan Cumhurbaşkanı'na saldırmaktadır. Türkiye'de bir faşist olsaydı, Bülent Tezcan kalkıp efelenip gürleyip böyle bir cümle sarf edemezdi." diye konuştu.

— Mahir Ünal (@mahirunal) October 30, 2017