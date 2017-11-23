CHP'li Dursun Çiçek: Türkiye'nin NATO'da kalması gerektiğine inaniyorum

CHP İstanbul Milletvekili Dursun Çiçek, "ABD'nin hatalarını veya Norveçli iki personelin hatalarını bütün NATO'ya yüklemek ve karalamak uygun olmaz. Türkiye'nin, NATO'da kalması gerektiğine gönülden inanıyorum." dedi.

Meclis'te yaptığı basın toplantısında NATO tatbikatındaki skandala değinen Çiçek, hem Ankara Cumhuriyet Başsavcılığı'nın, hem de NATO'nun kendi içindeki soruşturmasında, skandala neden olan iki personelin kimlerle ilişkili olduğunun ortaya çıkarılacağını belirtti.

Çiçek, sözlerine şöyle devam etti:

"Bizim tahminimiz, Avrupa'da etkin olan terör örgütlerinin yönlendirmesiyle bu tür organizasyonlara ve tatbikatlara saplantılı girdiler olabilir. Ancak buradan NATO düşmanlığı, 'NATO'ya hayır, NATO'dan çıkalım' gibi söylemler aslında stratejik söylemlerdir. Öyle ayaküstü verilecek kararlar değildir. Bizim NATO'ya hangi süreçte, hangi nedenlerle girdiğimiz tarihte bellidir. Dolayısıyla coğrafyamız, dünyada bulunduğumuz yer değişmediği sürece bu şartlar da değişmez. Ayrıca ABD'nin hatalarını veya Norveçli iki personelin hatalarını bütün NATO'ya yüklemek ve karalamak uygun olmaz diye düşünüyorum, eski bir kurmay subay olarak."

NATO'nun, oy birliğiyle karar alan bir organizasyon olduğunu anımsatan Çiçek, "Yıllardır bu durumunu, gücünü korudu. Bir ülke bile itiraz etse oradan karar çıkmaz. Eğer çıkarsak, tekrar girmemiz de mümkün olmaz. Başta Ege ve Yunanistan'a karşı olan sorunlarımız olmak üzere çok daha zayıf duruma düşeriz." değerlendirmesinde bulundu.

İki ülkenin çıkarlarının çatışması nedeniyle Türkiye ve Rusya ilişkilerinin sürekli istikrarlı olmadığını anlatan Çiçek, Türkiye'nin, buna alternatif olarak NATO'da kalması gerektiğine gönülden inandığını kaydetti.

ABD'de iş adamı Rıza Sarraf'ın yargılandığı davayı da değerlendiren Çiçek, şunları söyledi:

"Ambargoyu delip Türkiye'nin ticaret yapması, eğer paralar Türkiye'nin maliyesine girmişse bu konularda biz iktidarla yan yanayız. Ama özel hesaplara girmişse ki iddialar öyle, işte o özel hesaplara kaynak aktaranlar bunun hesabını içeride vermediler, mutlaka özellikle seçimlere giden bir ortamda Türkiye'de de verecekler. Rüşvet anlamındaki kaynak aktarmaların hesabını ilk seçimlerde siyaseten de soracağız, iktidara geldiğimizde de kapatılan dosyaların hesabını tekrar açacağız."

Soçi'deki zirve konusundaki değerlendirmesi de sorulan Çiçek, Türkiye'nin, Suriye'de çözüm konusunda terör örgütünün Suriye kolu PYD'ye ilişkin şerhini yerinde gördüklerini bildirdi.

Başka bir soru üzerine, NATO'nun Avrupa Birliği ayağının güçlendirilmesi gerektiğini belirten Çiçek, böyle bir denge sağlandığında NATO'da son sözü söyleyenin ABD olamayacağına işaret etti.

Türkiye'nin, geçmişte Mustafa Kemal Atatürk'ün yaptığı gibi hem Batı'da, hem Doğu'da dengeli ve milli çıkarlara uygun bir politika izlemesi gerektiğini vurgulayan Çiçek, "Bu noktada da NATO'da kalmaya devam etmeliyiz. Ama yanlışları da her demokratik ortamda dile getirmekten de kaçınmamalıyız." dedi.