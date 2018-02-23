CHP'li kadınlardan çocuk istismarına 81 ilde tepki

CHP kadın kolları örgütleri, çocuk istismarına tepki amaçlı ülke genelinde eş zamanlı eylem düzenledi.

CHP Kadın Kolları Genel Başkanı Fatma Köse, AA muhabirine yaptığı açıklamada, çocuklara yönelik taciz ve tecavüz olaylarının hiçbir şekilde kabul edilemeyeceğini söyledi.

Bu tür olayların, toplum vicdanında derin yaralar açacağını ve en şiddetli tepki gösterilmesi gerektiğinin altını çizen Köse, CHP'li kadınlar olarak hem çocuk istismarına hem de kadına şiddete karşı ellerinden gelen çabayı göstereceklerini belirtti.

Bu kapsamda bugün tüm il kadın kollarının katılımı ile eş zamanlı basın açıklaması yapıldı, bu mücadelenin startını verdiklerini bildiren Köse, CHP'li kadınların bulundukları her ortamda bu konuyu dillendireceklerini vurguladı.

ATILAN ADIMLARA DESTEK

Fatma Köse, son günlerde hükümet tarafından çocuk istismarına karşı atılan adımları ise olumlu gördüklerini söyledi.

İstismar konusunda kesinlikle ceza indirimine karşı olduklarını vurgulayan Köse, "Ülkemizde, bir ahlak kayması yaşanıyor. Bunun önüne geçilmesi gerekiyor. Başta eğitim sisteminin değişmesi ve caydırıcı yasaların, en ağır cezaların getirilmesi gerekiyor. Olumlu adımlar atılıyor. Bu konuda atılacak her adıma, çıkarılacak her türlü yasaya biz onay veririz." diye konuştu.

- İSTANBUL

CHP İstanbul İl Başkanı Canan Kaftancıoğlu, her gün ülkenin dört bir yanından çocuklara yönelik istismar haberlerinin geldiğini belirterek, "İstismar toplumsal hayatın her alanına sirayet etmiş durumda." dedi.

CHP İstanbul İl Başkanlığınca, çocuklara yönelik cinsel istismar vakalarına dikkati çekmek ve toplumsal farkındalık oluşturmak amacıyla Baltalimanı Sahili'nden ve Fatih Sultan Mehmet Köprüsü'nden "çocuk istismarına hayır" yazılı balonlar bırakılarak eylem yapıldı. Üzerinde, "çocuk İstismarına dur de" yazılı iki feribot da denizden eylemcilere destek verdi ve siyah balonları havaya bıraktı.

- İZMİR

İzmir'de CHP'li kadınlar, çocuklara yönelik cinsel istismar olaylarındaki artışa tepki gösterdi. İstismarın son bulmasını isteyen CHP'li kadınlar, sorunu aşmanın formülünün eğitimden geçtiğine dikkat çekmek için 15 dakika boyunca kitap okudu.

- BALIKESİR

CHP Balıkesir İl Kadın Kolları üyeleri Ali Hikmet Paşa Meydanında "çocuk istismarına" dur demek için bir araya geldi.

Türkiye'nin 81 ilinde kitap okuma eylemi yapılarak çocuklara karşı cinsel istismara dikkat çekildi.

BU KONU İLE İLGİLİ HABERLER