CHP Balıkesir Milletvekili Mehmet Tüm, Başbakan Binali Yıldırım'a yönelik olarak “FETÖ’nün Türkçe Olimpiyatları için bastırılan hatıra paraları tedavülde mi?” sorusunu yöneltti.

Twitter hesabından açıklama yapan Tüm, Başbakan Binali Yıldırım'a yönelik soru önergesine Başbakanlık'tan yanıt geldiğini belirterek şunları söyledi:

"Yanıtın son bölümünde 2012 yılında FETÖ'nün Türkçe Olimpiyatları için "Atatürksüz" olarak bastırılan tam 1 milyon adet madeni paranın hâlen tedavülde olduğu açıkça belirtiliyor."

— Mehmet Tüm (@mehmettumnet) December 21, 2017

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