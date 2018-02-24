CHP'li İnce'den ittifak tepkisi: Yüzde 3'le Meclis'e gireceksin, hak mı bu?

CHP Yalova Milletvekili Muharrem İnce, AK Parti- MHP ittifakına tepki göstererek, " Millet yüzde 9.5'la baraja takılacak, sen yüzde 3 ile Meclis'e gireceksin. Hak mı bu reva mı bu?" dedi.
CHP'li Muharrem İnce, partisinin Yalova il teşkilatında basın toplantısı düzenledi. Gündeme ilişkin değerlendirmelerde bulunan İnce, ilk olarak, kuruluş aşamasını anlattığı şeker fabrikalarının özelleştirilmesine değindi. Bu fabrikaların kapanması durumunda topluma nişasta bazlı şeker verileceğini iddia eden İnce, "Geçmişte kalkınma modeli olarak 3 beyazı önerdiler. Birisi pamuktu, birisi buğdaydı undu, bir diğeri de şekerdi. SEKA´yı sattılar, Sümerbank´ı sattılar, Tekel´i sattılar, Petkim´i sattılar, Tüpraş´ı sattılar, sattılar da sattılar. Yani Sümerbank ile hesaplaştılar. Şimdi şeker fabrikaları ile uğraşıyorlar. Bakınız burası çok önemlidir. Şeker fabrikaları neden kuruldu biliyor musunuz? Çay içerken yanında keyif yapalım, şeker olsun diye değil. Birinci Dünya Savaşı´nda gripte ölenlerin sayısı bombayla tankla tüfekle ölenlerin sayısından fazladır. İnsanların çoğu gripten öldü. Cumhuriyet kurulduğunda çocuklarla ilgili en önemli sorun ishaldi. Çocuklar ishalden ölüyordu. İshalden ölen bu çocuklara şekerli su lazımdı. O fabrikaları 'çocuklar ölmesi'n diye, 'çocuklara ilaç olsun' diye kurdular. Şimdi fabrikaları kapatıp, nişasta bazlı şeker yedirmek istiyorlar çocuklarımıza. Yani zehir. Zehir bu zehir. Cumhuriyeti kuranlar çocuklarımıza ilaç yaptı, ilaç yedirdi. Bunlar çocuklarımıza zehir yedirmek istiyor. Aradaki fark bu. Bu şeker fabrikalarını küçümsemesin bu millet. Çocuklarımıza ilaçtı o ilaç. Şekerli su lazımdı çünkü enerjileri kalmıyordu. Şimdi bunları satmak istiyorlar. Bu topraklarda kurulmuş beyaz devrimdi. Hıncını alıyorlar Cumhuriyetten. AKP´ye oy veren vatandaşlara sesleniyorum; Senin çocuklarına da zehir yedirecekler zehir. Nişasta bazlı şeker demek zehir demektir. Sırf Amerikalılar böyle istedi diye, emperyalistler böyle istedi diye bu topraklarda bunu yapıyorlar. Kimle birlikte yapıyorlar? Milliyetçilerle ve milliyetçiliği ayaklar altına alanların ittifakı ile yapıyorlar" dedi.
ÜLKÜCÜLERE SESLENDİ
DHA'nın haberine göre; Muharrem İnce, konuşmasının devamında ise Ülkücülere seslendi. Yapılacak AK Parti-MHP ittifakıyla ilgili eleştiride bulunan İnce, şunları söyledi:
"İttifak kuracaklarmış. Neyin ittifakı? Birinci barajı geçince öbürü de barajı geçmiş sayılacakmış. Vay vay vay. Ne güzel işmiş bu. Sen beni başkan yap, ben seni Meclis'e sokayım. Ne güzel anlaşma değil mi? Millet yüzde 9.5'la baraja takılacak, sen yüzde 3 ile Meclis'e gireceksin. Hak mı bu reva mı bu? Tezgâha bakın. AKP-MHP-YSK koalisyonu. Hani koalisyonlar bitmişti. Siz mi bu memleketi kaldıracaksınız? Siz mi bu memleketin beka sorunu var diyorsunuz. Sizin vatan- millet-devlet kavramınız bitmiş. Siz kendinizden başka hiçbir şey görmüyorsunuz artık. Yargı sana yardım edecek, genel başkanlık koltuğunda kalacaksın. Tayyip sana yardım edecek, barajı geçemeyince sırtına bineceksin, hadi hop hep beraber birlikte ittifak kuracaksın, yüzde 3 ile yüzde 5 ile Meclis'te olmaya utanmayacak mısın? Ülkücülere sesleniyorum; vicdanınızı da mı kararttınız, yok ettiniz. Bunu görmüyor musunuz? Bu memlekette böyle barış, böyle huzur olur mu? Böyle kardeşlik olur mu?"
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