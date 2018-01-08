CHP Grup Başkanvekili Özgür Özel TBMM'de düzenlediği basın toplantısında konuştu. MHP lideri Devlet Bahçeli'nin bugünkü açıklamalarına ilişkin konuşan Özel, "Zaman zaman İstanbul'da büyük mağazaların kapısında görürsünüz, 'patron çıldırdı, kapatıyoruz.' kapış kapış malları dağıtıyorlar. MHP'nin durumu, patron çıldırdı, kapatıyoruz tasfiye sürecinde bir parti. Ciddiye alınacak bir durum yok karşımızda. Bir suçüstü durumu var." diye konuştu.

Özel, TBMM'de düzenlediği basın toplantısında, OHAL ilk ilan edildiğinde vatandaşın hayatında hiçbir değişiklik olmayacağının söylendiğini ancak aralarında kar lastiği, evlilik programları, varlık fonu, taşeronla ilgili konular olmak üzere, birçok konunun OHAL KHK'ları ile düzenlendiğini bildirdi.

Taşeron düzenlemesinin Olağanüstü Hal (OHAL) Kanun Hükmünde Kararname (KHK) ile geldiğini anımsatan Özel, Anayasa Mahkemesine gideceklerini açıkladı.

Özel, bunun, OHAL'in kapsam, süre ve sınırını aşan alakasız bir düzenleme olduğunu, kanun, anayasa önündeki eşitlik ilkesini tamamen ortadan kaldırdığını öne sürerek, "Bunun Anayasa Mahkemesinde görüşülmesini sağlayacağız, mahkeme kendini hiçe sayan bir karar daha alır mı göreceğiz. Bir af kanunu çıkarılabilir mi taşeron işçilerinin bir kısmı mağdur edilebilir mi Anayasa'nın eşitlik ilkesi ayaklar altına alınabilinir mi bunlara bakacak." diye konuştu.

CHP'nin yarından itibaren grup önerisi getireceğini, KHK'ların Meclis gündeminin ilk sıraya alınmasını isteyeceklerini anlatan Vzgür Özel, KHK'ların Mecliste görüşülmesi, hataların düzeltilmesi, Mecliste ilgili komisyonların çalışması gerektiğini vurguladı.

Özel, "bir delinin attığı taşı, komisyondaki 40 akıllının kuyudan çıkarmaya çalışması" birinci önceliğin son KHK olması gerektiğini kaydetti.

"HANGİSİNİ YEREL MARKA YAPTIN?"

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın, Boğaziçi Üniversiteliler Derneği'nin Genel Kurulu'nda yaptığı konuşmada, üniversiteye yönelik, "Küresel marka haline gelemediği" yönündeki eleştirilerini de değerlendiren Özel, rektörün, üniversitenin dünya sıralamasında 190. sırada olduğuna yönelik Twitter'dan yanıt verdiğini anımsattı.

Özel, cumhuriyetin kazanımları gereği kurulan üniversitelerin ilk binde yer aldığını, kaptıkaçtı üniversitelerin ise bu listede olmadığını vurgulayarak, "Üniversitenin küresel marka olamadığını söylüyor. Senin açtığın, adını koyduğun, senin adının konulduğu üniversitelerin hangisini yerel marka yaptın?" diye sordu.

"AKP'Lİ BELEDİYEDE NEDEN DURUYOR?"

İçişleri Bakanı Süleyman Soylu'ya yönelik de eleştirilerde bulunan Özel, uyuşturucuyla, "bacak kırın" diyerek etkin mücadele olamayacağını, bu uyuşturucu çetelerinin belinin kırılması gerektiğini ifade etti.

Konu, Süleyman Soylu olunca bütün Türkiye'den dosya, tepki yağdığını aktaran Özel, Trabzon Büyükşehir Belediye Başkanı'nın istifa edeceğinin söylenmesine rağmen, şu anda arafta olduğunu iddia etti.

CHP'li Özel, "Soylu'ya şunu sorun diyorlar: Herkesin üzerine gidiliyorsa Trabzon Belediye Başkanı'nın üzerine niye gidilmiyor? Soylu, belediye başkanı ve incelemeyi yapacak mülkiye müfettişi Teftiş Kurulu Başkanı'nın Trabzonlu olduğu ve dosyanın mümkün olduğu kadar geriye atıldığı doğru mu? CHP'li belediyeye gelince jet hızıyla işleyen teftiş süreci, AKP'li belediyede neden duruyor?" ifadelerini kullandı.

Özel, Nevşehir'in AK Parti'li Karapınar Belediye Başkanı'nın, görevi kötüye kullanmaktan hapis ceza aldığını, bunun paraya çevrildiğini ancak halen görevde olduğunu savundu.

AK Parti'li Eceabat Belediye Başkanı'nın da çeşitli suçlardan hapis cezası aldığını, cezaevine girdiğini, TCK'nın 53. maddesi gereği kamu görevinden men edildiğini, daha sonra denetimli serbestlikten yararlandığını anlatan Özel, Soylu'nun, kamu görevinden men edilen suçluya 7 aydır kamu görevinde tuttuğunu öne sürdü.

Özel, bütün Türkiye'den buna benzer telefonlar geldiğini, AK Parti'nin bu belediye başkanlarının neden halen görevde durduğuna yönelik açıklama yapması gerektiğini bildirdi.

"MHP'NİN DURUMU, PATRON ÇILDIRDI, KAPATIYORUZ"

MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli'nin bugün yaptığı açıklamada, "Partisinin cumhurbaşkanı adayı çıkarmayacağı ve Erdoğan'a destek vereceğine yönelik" sözlerinin sorulmasına üzerine, normal parlamenter sistem içinde ülkeyi yönetme iddiasında olan her partinin aday çıkarmasının beklendiğini vurgulayan Özel, Bahçeli'yi bugün dinlerken kulaklarına inanamadığını belirtti.

Bahçeli'nin, cumhurbaşkanı adayı çıkarmayacaklarını açıkladığına işaret eden Özel, "Sayın Bahçeli MHP'nin kapısına 'tasfiye sürecindeyiz' diye asmış. Kapatıyoruz, batan geminin malları bunlar, seçmen İYİ Parti'ye, başka muhalefet partilerine gitsin, biz bu kadar benzeştiysek isteyen AKP'ye gitsin. Zaman zaman İstanbul'da büyük mağazaların kapısında görürsünüz, 'patron çıldırdı, kapatıyoruz.' kapış kapış malları dağıtıyorlar. MHP'nin durumu, patron çıldırdı, kapatıyoruz tasfiye sürecinde bir parti. Ciddiye alınacak bir durum yok karşımızda. Bir suçüstü durumu var." diye konuştu.

Özel, MHP genel Başkanı Bahçeli'nin, 2014'te, "İki yanlıştan bir doğru çıkmaz, tekeden süt sağılmaz, balda tuz bulunmaz, suda ateş yanmaz, Recep Tayyip Erdoğan'dan da cumhurbaşkanı olmaz.", 2016'da, "Referandum söz konusu olursa MHP kendi dünya görüşü ve parti ilkeleri çerçevesinde katkı sağlayacaktır.", "Hükümete verdiğimiz fiili destek, hukuki boyuta dönüşebilir." 2017'de, "Pazarlık görüntüsü içinde olabilecek hiçbir şeyin içinde olmayız." açıklamalarında bulunduğunu anımsattı.

"SARAY İTTİFAKISIN"

Bahçeli'nin, bugünkü açıklamasında, "Bu yaptığımız Yenikapı ruhudur." diyerek, bunu darbeyle ilişkilendirdiğini kaydeden Özel, sözlerini şöyle sürdürdü:

"Darbeden 1 ay önce ise 'İhtiyaç hasıl olursa verdiğimiz fiili desteği hukuki boyuta kazandırırız.' diyen sen değil misiniz? Bu işin darbeyle alakası yok. Kendi yaptığı açıklamaları okuduğunuzda MHP'nin kendi seçmenini, sürekli kandırdığını, aylar yıllar öncesinden tasfiye planıyla partiyi AKP'ye yedekleyip, bağlayıp, partiyi kapatıp kendilerinin bir yere geçtiğini gösteriyor. C ittifakı dediğin, cumhur dediğin, Cumhuriyet'le ilgili bir şey ise onun tapusu bizde. Biz 16 Nisanda Cumhuriyet'ten yana olanlar bir ittifak kurduk ama bunun için sarayın onayına gerek yok, gönül ittifakı. Sizin harfiniz S; saray ittifakısın sen. Saray ittifakını kurdunuz, dükkanı kapadınız, gidiyorsunuz, verdiniz anahtarı. İyi ki biz varız, iyi ki hayır diyenler var. Yüzde 50 artı 1 meselesinde sizin diziniz titriyor, bizim güvenimiz tam."

"MHP'ye oy verenlere söylüyoruz, hiç üzülmeyin, birileri tabelayı indirebilir, kepengi kapatabilir ama Cumhuriyet"ten, demokrasi, eşitlikten, kardeşlikten yanaysanız sahipsiz değilsiniz." diyen Özel, şu ifadeleri kullandı:

"Buna sahip çıkan CHP var, saray ittifakının karşısında büyük bir gönül birlikteliği var. Bizim ne harfe ne yasaya ne seçim kanuna ihtiyacımız var. Buna ihtiyacı olanlar kendi yarattıkları karanlıkta ittifak şarkısını yüksek sesle söyleyip, moral bulmaya çalışanlardır. Bahçeli'nin açıklamalarını, siyasi tarihte ibret alınacak bir tükenişin geldiği son nokta olarak görmek lazım. Bahçeli, 29 harf kullandı bugün, söylediklerinden bir şey anlamadık. Eskiden çok karşı olduğu, Türkçe'de olmayan iki, üç harf var, onlarla bir şey anlatırsa belki anlarız. Bahçeli, bize akıl veriyorsa, aklının partisini ne hale getirdiğini gördük, aklı kendinde kalsın."

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