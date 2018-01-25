CHP Grup Başkanvekili Özgür Özel, Burdur Belediyesi tarafından Belediye Konferans ve Sergi Sarayı'nda düzenlenen "Uğur Mumcu'yu Anma Gecesi" etkinliğine katıldı.
AA'nın aktardığına göre, Uğur Mumcu'nun, dile getirdiği iddiaların arkasının, altının boş olmadığını ve araştırmacı gazeteciliğin savunucusu olduğunu belirten Özel, onun her süreçte doğru yerde durduğunu ve daima pozisyonunu savunduğunu söyledi.
"TİYATRO MİYATRO DEĞİL"
Gerçek bir aydın olan Uğur Mumcu'nun 1990'larda ordudaki cemaatçi yapılanmaya dikkati çekerek, bunların günün birinde kurmay, amiral, general olabileceğini ve esas tehlikenin o zaman görüleceğini söylediğini aktaran Özel, sözlerini şöyle sürdürdü:
" 15 Temmuz, dört başı mamur bir darbe girişimiydi. Bize yakın demeyelim ama bizim mahallenin içinden de okunan köşe yazarları, tiyatro falan filan yazıyorlar. Bunların her bir tanesi o gerçekliğin karşısında buna inananı, bunu savunmaya çalışanı mahcup edip birilerinin ekmeğine yağ sürecek bir gerçek. 15 Temmuz; bizim Meclis'te yaşadığımız, her yönüyle şahit olduğumuz, ardından yaşananları bütün yargı süreciyle takip ettiğimiz, başarısız olmuş bir darbe girişimi, tiyatro miyatro değil."
"ŞEHİTLER HEPİMİZİN YÜREĞİNİ YAKIYOR"
Kahraman ordunun Suriye'nin Afrin bölgesinde büyük mücadele verdiğini vurgulayan Özel, "Şehitler hepimizin yüreğini yakıyor. Gazilere en kısa zamanda şifa ve sağlıklarına kavuşmalarını diliyoruz. Bu ülkenin hangi zorluklar içerisinde yaşadıklarını, sınırındaki sıkıntıların hepsini biliyoruz. Sınır ötesinde evladı olan bütün annelerin gözünden yaş akmaması için dua ediyoruz." diye konuştu.
OHAL ELEŞTİRİSİ
Özgür Özel, olağanüstü hal (OHAL) uygulamasına karşı olduklarını, demokrasiyi savunduklarını, bütün düzenlemelerin OHAL ile yapıldığını belirtti.
AK Parti ile MHP'nin basit bir hesap yaptığını iddia eden Özel, kendilerinin böyle bir şeye ihtiyaçlarının olmadığını, ittifakı 16 Nisan 2017'de gönüllerde yaptıklarını sözlerine ekledi.
Konuşmasının ardından Özel'e, Burdur Belediye Başkanı Ali Orkun Ercengiz tarafından plaket verildi.
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