Cumhuriyet Halk Partisi ( CHP) Grup Başkanvekili Özgür Özel, "Kayyum atayanlar bugün de Meclis Başkanvekillerini kayyum atadılar. İsmail Kahraman geldi görevinden azlederek yerine geçti" dedi.
CHP Grup Başkanvekili Özel, TBMM'de açıklama yaptı. Özel, Anayasa ve iç tüzüğün nasıl değiştirileceğinin belli olduğunu belirterek, "1972 yılından beri kanunlar tümü üzerinde 20 dakika, maddeler üzerinde 10 dakika, uluslararası anlaşmalar üç madde halinde görüşülüyor. Konuşma sürelerinin arttırılması tüm partilerin katıldığı danışma kurulundan geçiyor ama AKP kendi önerisi olarak Meclis'e getirip uluslararası anlaşmaları beş dakikada üzerinde konuşulmadan geçirmeyi planlıyor. Türkiye'nin imzaladığı anlaşmalar 477 taneydi, 73'e indi bu. Siyasi partilerin Türkiye karşılıklı anlaşmalarda fayda bekleyen muhataplar güçlük çekmesin diye ortak çalışmalar sonucunda oldu. Uluslararası anlaşmalar geldiğinde 20 dakika konuşma sürelerini kullanmamız karşısında yaptıkları hamle iç tüzük tarafından engellenen bir şeyi biz istiyoruz 'süreleri kısaltıyoruz! şeklinde oldu. TBMM Başkanvekili Mithat Sancar bu önergenin iç tüzüğe aykırı olduğu için işleme almadı. Kayyum atayanlar bugün de Meclis başkanvekillerini kayyum atadılar. İsmail Kahraman geldi görevinden azlederek yerine geçti. Dün reddedilen Grup önerisini bugün gündeme almaya çalışıyor" dedi.
İHA'nın haberine göre; AK Parti Grup önerisi geçerse Anayasa Mahkemesi'ne ivedilik talebiyle başvuracaklarını söyleyen Özel, "Kurallar kararlar belliyken bir grubun gelip bunu dayatması sivil darbedir. 15 Temmuz'cuların yapamadıklarını AKP eliyle yaptırmaktır" ifadelerini kullandı.
Grup Başkanvekilleriyle toplantıda ağırlıklı olarak konunun görüşüldüğünü belirten Özel, "Gelecek hafta bir toplantı zaruretini şimdi fark ettiğini söyledi. 4 aydır söylüyoruz. Keyfi uygulamalar olmamalı diye. Bir toplantı kararı çıktı tarihi saati sonra belli olacak. Her şey beklenir Şunu hissettim; Elitaş benle konuşarak mücadele edemiyor beni Meclis'ten attırarak mücadele etmeye çalışıyor. Bu iyi bir şey. Nerden baksan tutarsızlık iftira. 4 ay önce AKP sıra kapaklarına vurmuş Ahmet Aydın yönetirken dün biz vurunca hiç olmadı yaşanmadı cezalandırılması lazım diyor. 3-4 ay önce kendisi yapıyor" şeklinde konuştu.
Cumhurbaşkanı'nın kamuflaj giymesine ilişkin soruya Özel, "Kamuflajla birlikte Afrin istismarı şehitlerin kanları üzerinden bir istismar ve oya dönüştürme çabası, ' o da giysin' diyor Kerem Kılıçdaroğlu gitti kendisi giydi" diye konuştu.
500 bin liralık tazminat davasına ilişkin olarak Özel, "Sağlığı, eğitimi paralı yaptılar artık muhalefet etmek de 100 bin lira. Muhalefeti tarifeye bağlamaya çalışıyorlar. Ana muhalefet Cumhurbaşkanı hakkında konuşursa 500 bin TL, Meclis Başkan'ına itiraz edersen 100 bin TL berber tarifesi gibi. Parayla yıldırmaya çalışıyorlar. Buna itiraz ediyoruz. Seçim bildirgelerimize koyacağız muhalefet eleştirdi diye liderlerine dava açılamaz diye koyacağız" ifadelerini kullandı.
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