CHP'li Öztürk Yılmaz: ABD, IŞİD sonrası Suriye'de kalabilmek için Türkiye'nin desteğine ihtiyaç duyacak

CHP Genel Başkan Yardımcısı Öztürk Yılmaz, TBMM'de düzenlediği basın toplantısında, yarın Cenevre'de düzenlenecek Suriye Konferansı'na Suriye'deki tüm muhalif grupların gideceğini, görüşmelerde Beşşar Esad ve rejimi karşısında 36 kişiden oluşan muhalefet heyetinin olacağını söyledi.

AA'nın aktardığına göre; Görüşmelerde, anayasa yazımı, seçimler, yönetim, terörle mücadele konularının ele alınacağını aktaran Yılmaz, bu zamana kadar müzakerelerin devamı için "Esad'ın görevden ayrılmasını" şart koşan muhaliflerin artık bundan vazgeçtiğinin görüldüğünü belirtti.

" ABD, SURİYE'DE KALABİLMEK İÇİN TÜRKİYE'NİN DESTEĞİNE İHTİYAÇ DUYACAKTIR"

Daha önce ABD'nin Suriye'de asker konuşlandırması için Türkiye'nin desteğine ihtiyaç duymadığını ifade eden Yılmaz, şöyle konuştu:

"ABD, IŞİD sonrası dönemde Suriye'de kalabilmek için Türkiye'nin desteğine ihtiyaç duyacaktır. Bu ABD ile 2-3 yıldır Suriye konusunda açılan pergelin yeniden kapatılması için bir fırsat teşkil edebilir. Neden? ABD'nin varlığını Rusya, Rusya'nın desteklediği Esad, İran, Hizbullah istemiyor. Suriye'de ABD'nin varlığını tek isteyen PYD, YPG. O da müzakere masasında şu an itibarıyla bulunmuyor. Dolayısıyla ABD'nin Suriye'de kalabilmesi için güçlü bölgesel bir ortağa ihtiyaç duymaktadır, o ortak da Türkiye olabilir. Yalnız Halkbank, Zarrab, ABD'nin elinde yürüyen dosyaların hiçbiri diğerinden bağımsız değerlendirilemez. Çünkü gelinen aşamada, ABD'nin Türkiye'ye yapacakları ile Türkiye'nin ABD'ye yapacaklarının sınırları belirlenmiş durumda. Umuyoruz iki ülke bu yeni durumu değerlendirir. ABD'nin Türkiye'ye ihtiyacı ve Türkiye'nin de Cenevre sürecinde ister istemez ABD ile birlikte çalışabilme ihtiyacı örtüşür ve Suriye'nin toprak bütünlüğü konusunda yeniden bir yol alınabilir."

Yılmaz, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın ABD Başkanı Donald Trump ile yaptığı telefon görüşmesine ilişkin yayınlanan fotoğrafta "yüz hatlarının gergin olduğunu" savunarak, Dışişleri Bakanlığı'ndan yapılan açıklamada, Trump'ın "YPG, PYD'ye yapılan silah yardımı saçmaydı." denildiğini aktarıldı.

Erdoğan'ın mayıs ayında ABD'ye yaptığı ziyaret öncesinde Trump'ın PYD'yi silahlandırma kararı aldığını ve 4 bin tır silah gönderme talimatı verdiğini hatırlatan Yılmaz, "Bazen Sayın Cumhurbaşkanının 'u' dönüşleri nasıl bizi tebessüm ettiriyorsa, Sayın Trump 'YPG, PYD'ye yapılan silah yardımı saçmaydı' dediği zaman da o masanın etrafında bir tebessüm oldu mu?" diye sordu.

"BU SİLAHLAR KİME DÖNECEK? MESELE BUDUR"

Öztürk Yılmaz, verilebilecek kadar silahın zaten verildiğine ve meselenin silahların kime karşı kullanılacağı olduğuna işaret ederek, "Kim hedefte ve bu silahlar kime dönecek? Mesele budur. ABD, PYD alanını himaye edip orada bir bölge oluşturmak, PYD/YPG'yi de peşmerge gibi donatmak ve silahlı güç olarak orada barındırmak istiyor. ABD bu konuda tutarsız ve Türkiye'nin hassasiyetlerine dikkat etmiyor." değerlendirmesinde bulundu.

Daha önce KKTC'nin tanıtımına ilişkin sürecin başlatılması gerektiğini söylediklerini hatırlatan Yılmaz, "taviz masası"na dönüleceğini savunarak, "Bir türlü KKTC'nin ayrı bir devlet olması fikrine alışamadılar ve savunamıyorlar." ifadelerini kullandı. Ocak ayından sonra bu konuda söylenenlerin bir kıymeti kalmayacağını kaydeden Yılmaz, bu konuda samimi davranılmasını istedi.