CHP'li Öztürk Yılmaz: Hükümetin tepkisi son derece yerindedir

CHP Genel Başkan Yardımcısı ve Ardahan Milletvekili Öztürk Yılmaz, "Acaba birileri Türkiye ile NATO'nun arasını açmak mı istiyor. Özellikle son dönemde S-400 füzeleri tartışılıyor. Böyle bir ortamda bu tür şeylerin gelmesi ilginçtir. Her ne olursa olsun, kim yaparsa yapsın, ne için yaparsa yapsın bu başlı başına kınanacak bir davranıştı ve kınadık" dedi.

CHP Genel Başkan Yardımcısı Yılmaz, Norveç'teki NATO tatbikatındaki skandalı değerlendirdi. İHA'nın aktardığına göre; Yılmaz, konuya ilişkin şunları söyledi:

"Gerek ülkemizin kurucusu Atatürk'e, gerekse de Sayın Cumhurbaşkanına dönük bu alçak yaklaşımı kınadık ve bunu ne zaman olsa kınarız. Bazı hususlara dikkat çekmek gerekiyor. Acaba birileri Türkiye ile NATO'nun arasını açmak mı istiyor. Özellikle son dönemde S-400 füzeleri tartışılıyor. Böyle bir ortamda bu tür şeylerin gelmesi ilginçtir. Her ne olursa olsun, kim yaparsa yapsın, ne için yaparsa yapsın bu başlı başına kınanacak bir davranıştı ve kınadık. Bundan sonra bazı çevrelerin 'NATO'dan çıkalım, bize NATO gerekmez, AB ile müzakereleri durduralım' gibi dünyanın her tarafıyla kavgalı bir dil kullanmasını doğru bulmuyoruz. Türkiye'nin mutlaka ve mutlaka bu olayı ve başka olayları suhuletle ve sağlıklı değerlendirmesi gerekiyor."

"HÜKÜMETİN TEPKİSİ SON DERECE YERİNDEDİR"

Norveç'teki NATO tatbikatında yaşanan olay sonrası hükümetin tepkisinin son derece yerinde olduğunu aktaran Yılmaz, "Bunun daha ötesine geçildiği anda bu defa başka şeyler sorgulanacaktır. Bunu yapanın açığa çıkartılması, takip edilmesi, o süreçte Türkiye'nin de yer alması ve ne için yapıldığının anlaşılması önemlidir. Ama bazılarının söylediği gibi hadi NATO'dan çıkalım gibi bir yaklaşımı doğru bulmuyoruz. Bu tür yaklaşımlar Türkiye'ye zarar veriyor ve Türkiye'yi oyuna getiriyor. Birilerinin gazıyla Türkiye'nin hareket etmesi yanlıştır. Türkiye, bir tehdit varsa, oyun varsa bunu araştırmak elbette sorumluluğumuzdur. Her olaydan çok büyük senaryo yazıp bu olayı böyle çok konteksinden çıkartmak ve farklı bir alana taşımak Türkiye'ye fayda sağlamayabilir. NATO'nun özrü, olması gerekendi. Sorumlu konusunda da gerekli adımın atılması lazım" açıklamasını yaptı.