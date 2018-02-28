Sayıştay TRT'de 2016 yılında yaptığı denetleme raporunu tamamladı. Raporda, TRT Yayın Denetleme ve Koordinasyon Kurulu Başkanlığı'nca yapılan denetimlerde 208 şarkının yasaklandığı ortaya çıktı.

Habertürk Haber Merkezi'nden Veysi İpek'in haberine göre, Sayıştay raporuna yansıyan tespitleri TRT KİT Alt Komisyonu'na taşıyan CHP İzmir Milletvekili Atila Sertel, yasaklanan program ve şarkıları sordu.

TRT yönetimi tarafından KİT Komisyonu üyelerine verilen yanıtta "Akıl Çıkmazı", "Dört Duvar Özgürlük" isimli programların ve 142 Türkçe, 66 Kürtçe şarkı sözünün 6112 Sayılı Yasa'nın 8. maddesi 1. fıkrası ilgili bentleri çerçevesinde yasaklandığı belirtildi.

208 ŞARKI YASAKLANDI

CHP'li Sertel yaptığı yazılı açıklamada "TRT'de aralarında ünlü sanatçıların da seslendirdiği 208 şarkı yasaklandı. Yasaklamalardan Koray Avcı, Onur Akın, Sıla, Nükhet Duru, Berkay, Demet Akalın, Bengü, Nazan Öncel gibi ünlü sanatçıların seslendirdiği şarkılar da payını aldı" dedi.

KİT Alt Komisyon Üyesi Atilla Sertel, TRT'nin yazılı olarak 8 Şubat 2018'de verdiği yazılı cevapta yasaklı 208 şarkı listesini de gazetecilerle paylaştı.

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