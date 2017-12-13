CHP Genel Başkan Yardımcısı ve Parti Sözcüsü Bülent Tezcan, MYK toplantısının gündemine ilişkin düzenlenen basın toplantısında konuştu.

DHA'nın aktardığına göre, İstanbul'daki İslam İşbirliği Örgütü toplantısına değinen Tezcan, "Her zaman söyledik Filistin direnişi haklı bir direniştir. Trump'ın Amerika'da kendi içinde düştüğü açmazdan kurtulmak üzere bir yeni çatışma alanı olarak orada kıvılcımı attığı ve çatışmanın yeni bir boyut kazandığı bir noktaya geldi. Şimdi İslam İşbirliği Örgütü toplantı halinde. Toplantıdan beklediğimiz şey şudur; Filistin davasının haklı bir dava olduğunu biliyoruz. Bu toplantıda Kudüs'ün Filistin'in başkenti olduğu kararının alınmasını bekliyoruz. İkinci karar daha alması gerekir; Trump, kendi iç meselelerinden Amerika içindeki yalnızlaşmasından kurtulmak için böyle bir maceranın parçası olmuştur. Ortadoğu'da bu maceraya ne yazık ki Müslüman ülkelerden işbirlikçiler bulmuştur. İslam İşbirliği Örgütü, Ortadoğu'da Trump'ı yalnızlaştıracak pozisyon almalıdır. Trump ile ilişkiyi kesmeleri gerekir. Amerika'nın içinde itibarı kalmayan bir başkana bu olaydan sonra İslam İşbirliği Örgütü'ne üye ülkelerin çok net tavır alması ve onu yalnızlaştırmasını bekliyoruz. Trump'ı yalnızlaştırın, teması kesin, görüşmeyin, el uzatmayın. O zaman Filistin ile ilgili kararlılık ortaya konmuş olacaktır" diye konuştu.