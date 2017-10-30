CHP'li Torun: Edip Uğur'un istifası suç duyurusudur

CHP Yerel Yönetimlerden Sorumlu Genel Başkan Yardımcısı Seyit Torun, AK Partili belediye başkanlarının istifalarına ailişkin yazılı açıklama yaptı.

AA'nın haberine göre; Torun, yaptığı yazılı açıklamada, istifa eden belediye başkanlarının baskıya maruz kaldıklarını çeşitli biçimlerde dile getirdiklerini ileri sürdü.

"BAŞLI BAŞINA BİR SUÇ DUYURUSUDUR"

Torun, "Ne var ki; Balıkesir Büyükşehir Belediye Başkanı Sayın Edip Uğur, bugün yaptığı açıklamada, istifa etmesi için yapılan tehditlerin evine, ailesine kadar ulaştığını ifade etmiş, bu koşullar altında göreve devam etme koşullarının ortadan kalktığını belirterek, 2014 yerel seçimlerinde devraldığı Belediye Başkanlığı görevinden istifa etmiştir. Bugün demokrasimiz ve yerel yönetimler için kara bir gündür. Balıkesir Büyükşehir Belediye Başkanı Sayın Edip Uğur'un yapmış olduğu istifa açıklaması başlı başına bir suç duyurusudur. Bu açıklamayı duyan ilgili savcılarımızın hemen harekete geçerek, konuya ilişkin soruşturma başlatması bir zorunluluktur" dedi.

"ANAYASA İHLAL EDİLMİŞTİR"

Anayasanın birden fazla maddesinin ihlal edildiğini savunan Torun, "Seçme ve seçilme hakkının anayasal bir hak olarak tehdit altında bulunması yanında, belediye başkanımızı istifaya sevk eden bu tehdit, Anayasa'nın 127. Maddesinin de ihlali anlamına gelmektedir. 127. Madde belediye başkanlarımızın iradeleri dışında görevlerinin sona erdirmenin yargı yoluyla olacağını açık biçimde belirtirken, bu tür bir iradeyi yasal olmayan yollardan kullananlar, birçok yasa yanında anayasayı da ihlal etmişlerdir. İlgili Cumhuriyet Savcılarını derhal harekete geçmeye ve sorumlular hakkında işlem yapmaya davet ediyoruz" ifadesini kullandı.

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