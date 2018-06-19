CHP Genel Başkan Yardımcısı Tuncay Özkan, CHP'nin verdiği reklamları yayınlamadığı gerekçesiyle TRT yöneticileri hakkında, Yüksek Seçim Kurulu (YSK), Radyo ve Televizyon Üst Kurulu (RTÜK) ve Ankara Cumhuriyet Savcılığına suç duyurusunda bulunacaklarını bildirdi.
Özkan, parti genel merkezinde düzenlediği basın toplantısında, TRT'nin Anayasa ve kendisini bağlayan yasayı hiçe sayarak, CHP ve diğer muhalefet partilerinin dünya kupası maçları sırasında verilmesini talep ettiği reklamları yayınlamadığını söyledi.
Bu tek sesliliğin, Türkiye için bir felaketin habercisi olduğunu ifade eden Özkan, TRT'nin kamusal yayıncılık geleneğini yıkarak parti kurumu haline dönüştüğünü, "Recep Tayyip Erdoğan televizyon ve radyo kurumu" haline geldiğini ileri sürdü.
TRT'nin, Türk halkının alın teri ve emeğiyle sunduğu katkıyı bir parti için elinin tersiyle ittiğini iddia eden Özkan, şöyle konuştu:
"TRT, Türkiye'yi çölleştirmektedir. Bu nedenle TRT'yi yönetenler, bu kararları alanlar hakkında Yüksek Seçim Kurulu'na, RTÜK'e ve savcılığa suç duyurusunda bulunacağız. Bununla ilgili hazırlıklarımızı tamamladık. Bugün RTÜK'e, YSK'ye ve sonra da Ankara Cumhuriyet Savcılığına giderek bu utanmazlıkla ilgili hukuki başvurularımızı gerçekleştireceğiz. Biz, daha önce TRT'ye bir kamu kurumu olduğunu hatırlatarak marka değerine zarar vermemesi, Türkiye'nin kurumunu yıpratmaması için TRT yöneticileriyle, İbrahim Beyle, diğer arkadaşlarla, siyasi otoriteyle oturduk konuştuk. Ancak onlar Türkiye'nin, halkın kurumu olmak yerine Adalet ve Kalkınma Partisinin kurumu olmayı, bir partinin televizyon ve radyo teşkilatı olmayı tercih ettiler."
Özkan, dünkü İsveç-Güney Kore maçına CHP reklamlarının girmesi için yer satın aldıklarını belirterek, bu süreçte 8 AK Parti, 6 MHP reklamı verilirken CHP'ye hiç yer ayrılmadığını söyledi.
TRT'ye 52 maçta reklam yeri satın almak için başvuruda bulunduklarını dile getiren Özkan, TRT'nin 12 maçta, az izleyicilerin olduğu saatte CHP'nin reklamlarını verdiğini vurguladı.
"TRT zarara uğratılıyor"
AK Parti'nin "Prime Time"da 103 adet reklamının yayınlandığına dikkati çeken Özkan, "Böyle bir şeyi kabul etmemiz mümkün değil. Böyle bir şeyi bir kamu kuruluşunun yapması mümkün değil. Bu, aynı zamanda TRT'yi zarara uğratmaktır. CHP, bu reklamları parasını vererek yayınlatmaktadır. Bu reklamları geri çevirmek aynı zamanda TRT'yi, bir kamu kurumunu zarara uğratmaktır. TRT, AKP'nin çiftliği, tek partinin yayın organı olamaz. Biz buna izin vermeyeceğiz." diye konuştu.
Tuncay Özkan, TRT'nin kuruluşunda, büyümesinde ve Türkiye'nin kamu yayıncılığıyla tanışmasında CHP'nin çok büyük emeğinin olduğunun altını çizerek, kurumsal, kamusal yayıncılığın gelişimi için İsmail Cem gibi medya sektörünün duayenlerinin yıllarca alın teri döküp mücadele ettiğini hatırlattı.
"Bunu bir avuç halkından utanmayan, kendinden menkul yöneticiye kurban etmeyeceğiz." diyen Özkan, bununla ilgili hem yasal hem de siyasal mücadeleyi sonuna kadar vereceklerini söyledi.
"Bizim iktidarımızda TRT özgürleşecek"
Türkiye'nin çölleşmesine, Kuzey Kore'ye dönüştürülmesine, tek sesli hale getirilmesine asla izin vermeyeceklerini ifade eden Özkan, "TRT, bir partinin yayın organı olmaktan kurtarılacak. Bizim iktidarımızda özgürleştirilecek, objektif yayıncılık yapan bir kurum haline getirilecektir. Az kaldı, 25'i sabahı bu mutluluğu sizinle paylaşacağız." dedi.
Açıklamasının ardından, "Muharrem İnce'nin seçim müziğinin, Türkiye karşıtı ifadelerin yer aldığı bir Yunan şarkılarından esinlendiği iddiası var. Bu konuda ne demek istersiniz" sorusunun yöneltildiği CHP Genel Başkan Yardımcısı Özkan, "Adalet ve Kalkınma Partisi'nin ilk seçim filminde yayınladığı müziğin adı 'Allah'ı öldürdük'tü ama İnce'nin kampanya müzikleri ve sosyal medyada yaygınlaşan her şey halkımızın yürüttüğü bir büyük özgürleşme, demokratikleşme kampanyasıdır. İnce'nim müziği bir Türk ezgisidir, oradan esinlenerek yapılmıştır." yanıtını verdi.
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