CHP Genel Başkan Yardımcısı Aykut Erdoğdu ve CHP Uşak milletvekili Özkan Yalım, bütçe görüşmelerinde, Başbakan Binali Yıldırım ile CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu arasında yaşanan ‘kamyon’ polemiğinin ardından maliyet hesaplamak için TIR kullanarak İstanbul’dan Ankara’ya gitti.

19:00'DA GENEL MERKEZ'E ULAŞTI

Gazete Habertürk'ün haberine göre, dün saat 11.00’de İstanbul’dan Ankara’ya, TIR ile yola çıkan vekiller akşam 19.00’da CHP Genel Merkezi’ne ulaştı.

MALİYETİ AÇIKLADI

Erdoğdu, “550 kilometre yol yaptık. Yolculuğun bize maliyeti bin 509 lira oldu. Bunun içerisinde 724 lira vergi ödemiş olduk” dedi. Yalım ise, “Başbakan ve Ulaştırma Bakanı çıksınlar bir kamyon parkına. Nakliyeci memnun mu değil mi? Bunları kendi kulakları ile dinlemeleri gerektiğinin kanaatindeyim” diye konuştu.

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