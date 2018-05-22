CHP, 24 Haziran seçimlerinde yarışa girecek milletvekili aday listesini dün saat 16.15’te YSK’ya teslim etti. CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu, İzmir 2’nci bölge 1’inci sıradan aday gösterilirken, eski Genel Başkan ve Antalya Milletvekili Deniz Baykal memleketi Antalya’da liste başı oldu. AK Parti kurucusu ve eski Başbakan Yardımcısı Abdüllatif Şener ise Konya’da birinci sıradan aday gösterildi.
Tutuklu bulunan eski İstanbul Milletvekili Enis Berberoğlu ise İstanbul 2’nci bölge, 1’inci sıradan aday gösterildi. CHP Lideri, 18 kişilik MYK üyelerinin tamamını seçilecek yerden listeye koydu. İYİ Parti’ye geçen, ardından da CHP’ye geri dönen 15 milletvekili de seçilecek yerlerden aday gösterildi.
CHP’nin, Merkez Yönetim Kurulu (MYK) ve Parti Meclisi’ne (PM) sunduğu listenin değişiklikler yapılarak YSK’ya teslim edilmesi dikkat çekti. İstanbul Milletvekili Ali Şeker, PM ve MYK’nın ortak talebi doğrultusunda İstanbul’dan yeniden aday gösterildi. Daha önce İzmir’den aday gösterilen Ünal Çeviköz, YSK’ya gönderilen listede İstanbul’a kaydırılırken, İstanbul’dan aday gösterilen Tuncay Özkan İzmir’de ikinci bölge ilk sıraya yazıldı. Özkan Yalım Uşak’ta üçüncü sıradan birinci sıraya çekildi. Hatay’da PM’ye sunulan listede Servet Mollaoğlu birinci sırada yer alıyordu. YSK’ya gönderilen listede ilk sıraya Mehmet Güzelmansur alındı, Mollaoğlu ise liste dışı kaldı. Hatay’da Kılıçdaroğu, mevcut Hatay Milletvekili Mevlüt Dudu’yu listeye almazken, kısa bir süre önce boşandığı eşi Suzan Şahin’i Hatay’da ikinci sıradan aday yaptı.
YENİ YÜZLER
KHK ile üniversiteden ihraç edilen Anayasa Profesörü İbrahim Kaboğlu, İstanbul ilk sıradan aday gösterildi. Daha önce MYK’ya giren Prof. Dr. Fethi Açıkel İstanbul’dan; Kılıçdaroğlu’nun ekonomi kurmaylarından Ekrem Kerem Oktay Ankara’dan, Doç. Dr. Yunus Emre İstanbul’dan seçilecek yerden listeye girdi.
CHP’de, adaylık başvurusunda bulunmayan 7 milletvekiliyle birlikte, toplamda 131 milletvekilinden 57’sine yer verilmedi. Kılıçdaroğlu’nun Meclis performanslarından memnun olmadığı ve Tüzük Kurultayı’nda isyan bayrağı çeken milletvekillerini liste dışında bıraktığı öne sürüldü.
Gazete Habertürk'ten Düzgün Karadaş'ın haberine göre Kılıçdaroğlu, en büyük değişikliği ise Akdeniz Bölgesi’nde yaptı. Mersin, Muğla, Gaziantep ve Adana’da mevcut milletvekillerinin hiçbirine listede yer verilmezken, Hatay’da ise sadece bir milletvekilini korudu. Antalya’da 5 milletvekilinden 3’ü aday gösterilmedi. Afyon, Amasya, Ardahan, Artvin, Bilecik, Burdur, Bolu, Çorum, Kayseri, Kocaeli, Niğde, Ordu, Sakarya aynı vekillerle devam ederken, İsmet İnönü’nün torunu Gülsün Bilgehan liste dışı bırakıldı. İzmir’de 13 milletvekilinin 5’i, İstanbul’da 27 vekilin 12’si, Ankara’da 10 milletvekilinin 3’ü gitti.
Aralarında Umut Oran, Hakkı Süha Okay gibi isimlerin bulunduğu eski milletvekilleri listeye alınmazken, örgütlerden gelen isimlere ağırlık verildiği görüldü.
ADAYLARDAN 108’I AVUKAT
CHP’nin listelerinde 463 erkek, 137 kadın aday, 48 de 30 yaş altı genç aday yer aldı. CHP’nin en genç milletvekili adayı 1999 doğumlu 18 yaşında İsmail Hakkı Gül oldu. Kemer Belediye Başkanı Mustafa Gül’ün oğlu olan Gül, Antalya’dan 16’ncı sıra adayı oldu. Adaylardan 397’si üniversite, 98’i lise, 26’sı ortaokul, 16’sı ilkokul mezunu. 45 aday yüksek lisans, 18 aday ise doktora seviyesinde eğitim almış. Mesleklere göre dağılım ise şöyle: 108 avukat, 61 mühendis, 59 iş insanı, 47 serbest meslek, 40 doktor, 21 mali müşavir, 19 yönetici, 15 eczacı, 14 akademisyen ve 13 ekonomist.
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