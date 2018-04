CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu, Antalya'daki Kadın Kolları toplantısında açıklamalar yaptı.

ABD, Fransa ve İngiltere'nin Suriye'deki rejim hedeflerini bombalamasına değinen Kılıçdaroğlu, " Esad'a iyi ki bomba attılar diyorlar. Bunu söyleyenin yüreğinde insanlık yoktur. Meydan meydan çıkıp insan hakları diye konuşuyorlar. İnsanın öldürülmesinden zevk alan kişi insan sayılmaz. İnsanın öldürülmesinden zevk alınmaz. Böyle bir şey yoktur. Bugün geldiğimiz süreçte birlikte oturup düşünmemiz lazım." dedi.

"MÜCADELE ETMEYEYİM DEME LÜKSÜMÜZ YOK"

Kılıçdaroğlu, "Cumhuriyeti kurarken, bir kadın devrimi olarak gördük. Yurttaş olma gücüne kavuştuk kadınların verdiği mücadeleyle. Yeni bir mücadelenin içindeyiz. Çalışıyım mı çalışmayım mı deme lüksümüz yok. Mücadele ediyim mi, etmeyeyim mi deme lüksümüz yok. Sadece CHP'li kadınlar olarak değil, tüm kadınlar olarak yapmalısınız. Hakkarili, Bayburtlu, Muğlalı, Çankırılı kadına da gideceksiniz. Bu ülkenin kuruluşunda sizin acınız, kanınız ve gözyaşınız var. Aynı kararlılıkla 2019'da da yapacağız. Birileri ülkeyi babasının çiftliği gibi görüyor. Bu ülke kimsenin çiftliği değildir. Bu ülkenin harcı gözyaşı, acı ile yoğrulmuştur. Bu ülke Gazi Mustafa Kema ve arkadaşlarının emeğiyle kurulmuştur."dedi.

"BÜTÜN KADINLARI SİYASETE ÇEKİN"

'Milli Mücadele sıradan bir mücadele değildir' diyen Kılıçdaroğlu, "Bütün dünyaya örnek olmuştur. Cumhuriyet İran'dan Suriye'ye her yere örnek olmuştur. Şimdi cumhuriyeti yıkmak, dikta rejimi kurmak istiyorlar. Bunun millete maliyeti ağırdır. Çelik irade ile bunu karşı çıkmalıyız. Getirilmek istenen dikta rejimine karşı en güçlü mücadeleyi göstereceğiz. Ana aktör kadınlar olacaktır. Sizin haklarınız kağıt üzerinde var. Kağır üzerinde seçme-seçilme hakkı var. Belediye Başkanı, muhtar olma hakkı var. Uygulamaya gelince kadın erkek eşitliğini göremiyoruz. Ozaman kadınlara bir görev düşüyor. Tıpkı Hatay'daki gibi oyladılar ve girdiler. Bütün kadınları siyasete çekin. Gönlümdeki şudur; bu ülkenin 40 milyon kadını gelsin CHP'ye üye olsun. Kapılarımız sonuna kadar açık. Mücadele zordur. 13-14 yaşında çocuğu Çanakkale'ye göndereceksiniz savaşsın diye, kolay değildir bu. Kanı arabalarında silah taşıyorsun, kolay değil bu." şeklinde konuştu.

"BEN HER KAPIYI ÇALIP GİREMEM, SİZ KADINLAR GİREBİLİRSİNİZ"

'Her evde kadınlarla görüşeceksiniz' diyen Kılıçdaroğlu, "Ev ev dolaşacaksınız. Resmi rakamlara göre 16 milyon aile yoksul. En çok acıyı çeken kadınlar. 16 milyon yoksul aileye CHP'nin aile sigortasını anlatmak, yoksulluğun bu topraklara gömüleceğini anlatmak sizin görevinizdir. Benim değil sizin göreviniz diyorum. Ben her kapıyı çalıp giremem , ama siz kadınlar girebilirsiniz. Her kadının gezip görmek hakkıdır. Bunu onlara anlatacaksınız. Yoksul ailelere bunların tamamını anlatacaksınız. Onlara sosyal devleti anlatacaksınız. Yoksulsa her ay düzenli bir para yatacak, çocuğa ayrı yatacak. Çocuğun aileye 5 kuruş masrafı olmayacak. Kaleminden silgisine devlet karşılayacak. Aile bizim ailemizdir. Geçen seçimlerde aile sigortasını yeterince anlatamadık, yeterince evlere giremedik. Bu seçimde gireceğiz, anlatacağız." diye konuştu.

"KADINLARIN GÖREVİ, ERKEKLERE GÖRE İKİ KAT DAHA FAZLA"

'Bu ülkeye barışı ve huzuru getirmekle yükümlü bizler herkesi kucaklamalıyız' diyen Kılıçdaroğlu, "Saadet Parti'li olabilir, DSP'li olabilir. Ailenin sorunu varsa o sorun bizim sorunumuzdur. Bizde kimlik, inanç, yaşam tarzı ayrımı yoktur. Biz insana insan olarak bakarız, sorunu varsa çözmek bizim görevimizdir diyeceksiniz. İşsizlik var özellikle kadınlarda. Üniversite bitirmiş çalışmak istiyor, katkı vermek istiyor. İş yok kadına. Yüzde 47'si kayıtsız çalışıyor. Aile sigortası bu yüzden önemli. Bir tek kişi sigortasız kalmayacak. Lütuf değildir sosyal güvenlik, herkesin hakkıdır. Kadınların üstlendiği görev erkeklere göre 2 kat daha fazla. Madem ki sizin hisleriniz daha kuvvetli, madem ki siz anaçsınız, göreviniz daha fazla. Erkekler en önemli zamanlarda bile kahveye gidip kağıt oynayabilirler. Ama kadın öyle değildir." ifadelerini kullandı.

"KADIN HEDEF KOYARSA ULAŞILIR, EŞİMDEN BİLİYORUM"

'2019'a değinmek istiyorum' diyen Kılıçdaroğlu, "Dikta rejimini biliyorum. Sizi engellemeye çalışacaklarını biliyorum. Haklıyı haksız duruma nasıl getiririz diye mücadele ettiklerini de iyi biliyorum. Bizim 2019'da en az yüzde 60 almamız lazım. Öyle yok yüzde 50+1 falan. AK Parti'li kardeşlerimin içinde demokrasiyi savunanlar var, ülkücü kardeşlerimin arasında da var. Cumhuriyeti 2019'da demokrasi ile taçlandıracaksak mücadeleyi yine birlikte vereceğiz. Evde, sokakta, fabrikada, parklarda huzur olsun istiyoruz. Huzurun yolu demokrasiden geçiyor. Ne demek her şeyi ben bilirim. O zaman bütün meslekleri, üniversiteleri kapatalım. Bunun adı kölelik sistemidir. Sparteküs baş kaldırmıştı kölelik sistemine. Biz kölelik sistemini kabul etmiyoruz. İnançlarımız farklı olsa bile bayrağımız bir, vatanımız bir, birlikte yaşamak istiyoruz. Bunu yapacak olanlar kadınlar, erkekler değil. Bunu açık söylüyorum. Kadınların sesi ne kadar gür çıkarsa hedefe o kadar kolay varırız. Kadınlar bir hedef koyarsa o hedefe ulaşırız. Bunu evimden de biliyorum, eşimden biliyorum. Bir hedef koyarsa nasıl ulaşıldığını biliyorum." diye konuştu.

