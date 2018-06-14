CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu, Genç İmam Hatipliler Derneği’nin üyeleriyle gerçekleştirdiği sahur buluşması ile dün katıldığı canlı yayında şunları söyledi:

ARKA BAHÇE OLMAK İSTEMİYORLAR:

İmam hatipler hiçbir şekilde kapatılmayacak. Niye kapatalım? Türkiye’de birlik ve bütünlüğü sağlamak zorundayız. Genç imam hatiplilere bu konuda büyük görev düşüyor. Onlar önyargısız yaklaşıyorlar. Kimsenin arka bahçesi olmak istemiyorlar. Daha özgür, daha rahat düşünmek; tartışmak, dünyayı keşfetmek istiyorlar.

HAYATA TUTUNACAK:

Çocuk Esirgeme Kurumu’nda yetişip 18 yaşını dolduran bütün çocuklarımızı, devlet memuru yapacağız, sınavsız. Böylece hayata tutunacak.

ASGARİ ÜCRET:

Bizim belediyeler 1500 lira yaptı, hiçbiri de batmadı. AK Partili belediyelerde çalışan işçi kardeşlerime de sesleniyorum; Asgari ücreti 1 Ocak 2019’dan itibaren vergisiz net 2 bin 200 lira yapacağız. Hiçbir işverene yük getirmeyeceğiz

BANKA BORÇ FAİZLERİ:

“(Çiftçiye) Mazotu nasıl 3 liradan verirsin?” Sen yata, tekneye veriyorsun, ben de çiftçinin traktörüne veriyorum. Esnafın stopaj vergisini de kaldıracağız.

‘NEREDEN BULACAKSIN?’:

(Çocuklara okulda kahvaltı ve yemek) Bunun için de “Parayı nereden bulacaksın?” diyecekler. Sen tefeciye para buluyorsun da ben bu ülkenin çocuklarına mı para bulamayacağım?

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