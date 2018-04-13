CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu, Belediye Başkanları Toplantısı'nda konuşuyor.
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Kılıçdaroğlu, "Turgut Özal kendini eleştiren karikatürlere saygı duyuyordu. 2018'de bir karikatür çizin de göreyim. Sorun yaratan kişiler sorun çözemezler. Sorun yeratan kişiler ülkeyi tehlikeye atarlar. Ülkenibn beka sorunu vardır. 16 yıldır bu ülkeyi kim yönetiyor. Saat başı CHP diyorlar, CHP ne yaptı size? Biz yönetiyorsak eleştirin. Dolar almış başını gidiyor CHP. Ortadoğu bataklığına CHP soktuysa eleştirin. Benim yanlışlarımı neden millete söylüyor, millete şikayet ediyorsun diyorlar. Kime şikayet edeceğim. Milletin burnundan getirdin. Tahıl ambarı Konya'dayız değil mi? Bütün tahıllar dışarıdan geliyor, sorumlusu CHP mi? Bu memleketi bu hale getiren Ankara'da oturan beylerdir. Çok açık söylüyorum. Bana maaş dışında para almadın diyorlar. Evet haram yemedim. Haram yemeyi maarifet sanıyorlar. Sen haram yediysen boğazında dursun. Ben haram da yedirmem. CHP iktidar olursa malı nasıl götüreceğiz diyorlar." dedi.
Fezleke hazırlandığı iddialarını dile getiren Kılıçdaroğlu, "Savcılara talimat verip Kılıçdaroğlu'na fezleke hazırlayın diyorlar. Hazırlatmazsanız şerefsizsiniz. Kılıçdaroğlu fezleke il egeri adım atacak sanıyorlar. Asla geri adım atmam. 50 kere söyledik kışlaya, camiye siyaset sokmayın. Şimdi her yere siyaset soktular. Adalet yok kardeşim. Adalet olsa ben neden 450 kilometre yürüyeyim. Dolar aldı başını gitti. 15 yılda Türk parasını bu kadar dibe götüren olmadı. Bir de milliyiz derler. Mevlana'nın huzurunda söylüyorum, siz gayrimillisiniz. Siz devletin kozmik odasını açıyorsanız. Açık ve net söylüyorum vatan hainisiniz." şeklinde konuştu.
İhaleleri neden dolarla yapıyorsun diyen Kılıçdaroğlu, "Her şey yerli yapılıyor, üretiliyor. Neden ihaleyi dolarla yapıyorsun? Yeşile merakın, dolara merakın nereden geliyor senin? Köprüyü, hastaneyi buradaki malzemelerle yapıyorsun, neden dolarla ihale açıyorsun? Vatandaş dolarları bozdurdu. Ben Erdoğan'a tek kelime söyledim. Sen servetindeki dolarları bozdurdun mu? Sen Man Adası'ndaki 1 sterlinlik şirkette 15 milyon dolarlık ne yaptın? Ben onun dolar sevgisini, yeşil sevgisini biliyorum. Şimdi bir daha fezleke hazırlayacaklar, hazırlamazsanız şerefsizsiniz."diye konuştu.
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