Arslan, Türkiye'nin ilk yerli ve milli baz istasyonu ULAK'ın hizmete alınmasının ardından, Kars'ta gazetecilerle bir araya geldi, soruları yanıtladı.
CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu'nun, İstanbul Milletvekili Enis Berberoğlu'nun tutuklanmasına tepki yürüyüşü sırasında partililerin telefonlarına yazılım yüklendiği iddialarına ilişkin soru üzerine Arslan, BTK'nın sadece mahkemeler marifetiyle verilen kararlar çerçevesinde dinleme için uç veren bir görev ifa ettiğini söyledi. Arslan, "BTK'nın, kim, neyi, nasıl dinledi, nasıl konuştu, öyle bir görevi yok. Karar geliyor, karar geldikten sonra BTK içinde bu görevi yapan hakimler inceliyor, 'doğrudur' derse uç veriyor. Özellikle BTK marifetiyle böyle bir yazılımın satın alındığı ve dinleme için kullanıldığı gibi bir ifade kullanıyorlar. Biz ne yaptığımızı biliyoruz. Net ve yüzde 100 söyleyeyim, bakanlık ve kurum olarak bizim satın aldığımız veya gayriresmi alıp da kullandığımız hiçbir yazılım, casus yazılım da dahil söz konusu olamaz. Biz, yasalar ve yetkilerimiz çerçevesinde yasal yapılması gereken işleri yapan bir kurumuz." şeklinde konuştu.
Güzel hizmet eden bir kurumu yıpratmaya yönelik bu ifadeleri reddettiğini söyleyen Arslan, "Bize sorsalardı net bir şekilde 'Öyle bir yazılım almamız da kullanmamız da söz konusu değil' derdik." ifadelerini kullandı.
Arslan, vatandaşın kafasında böyle bir algı oluşturulmaya çalışıldığına işaret ederek, bunun kendilerine, kuruma ve çalışanlara haksızlık olduğunu kaydetti.
KGM'ye personel alımı
Karayolları Genel Müdürlüğüne (KGM) alınacak 640 teknik personele ilişkin soruyu yanıtlarken de Arslan, iş makinesi parkını güçlendirdiklerini, son yıllarda kış şartlarında mücadelede daha başarılı hizmet verildiğini söyledi. Arslan, "Bu senenin ikinci yarısında 640 teknik personeli bünyemize katmakla ilgili süreci başlatacağız. Sene bitmeden bunları kadromuza katacağız." dedi.
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