Siyasi partilerin seçime katılacakları seçim çevrelerine ait aday listelerini bugün en geç saat 17.00'ye kadar Yüksek Seçim Kuruluna (YSK) bildirmeleri gerektiğinden, Genel Başkan Kemal Kılıçdaroğlu, pazar günü akşam saatlerine kadar partisinin milletvekili aday listesine son şeklinin verilmesi üzerinde çalıştı.

Kılıçdaroğlu, partisine adaylık başvurusunda bulunanlarla mülakat yapan Genel Başkan Yardımcıları Muharrem Erkek, Tekin Bingöl, Seyit Torun, Çetin Osman Budak ve Faik Öztrak ile Parti Sözcüsü Bülent Tezcan'la bir araya gelerek fikir alışverişinde bulundu.Genel Başkan Yardımcılarının önerilerini dinleyen Kılıçdaroğlu, daha sonra parti genel merkezinde Merkez Yönetim Kurulu (MYK) üyelerini topladı. Yaklaşık 2 saat 30 dakika süren toplantıda Kılıçdaroğlu, milletvekili listesini MYK üyeleriyle paylaştı.

Kılıçdaroğlu, MYK toplantısının ardından PM üyeleriyle bir araya geldi. Yaklaşık 3 saat süren PM toplantısında da milletvekili listesi değerlendirildi.PM üyelerinin itiraz ve önerilerini dinleyen Kılıçdaroğlu, listenin son şeklini PM'nin onayına sundu. Liste, PM üyelerinin oylarıyla kabul edildi.Bu arada, MYK ve PM toplantıları süresince parti genel merkezine basın mensupları alınmadı.

CHP’nin listesi büyük ölçüde ortaya çıkarken mevcut vekillerden 61'i liste dışı kaldı. 70 vekilin ise yerini koruduğu belirtildi.

18 kişilik MYK üyelerinin tamamının aday listesinde olduğu ifade edildi.

16 Nisan referandumunun ardından Muharrem İnce ile birlikte seçimli olağanüstü kurultay için çalışma yapan 13 isimden 11'i yeni listede yer almadı. Bu vekillerden Yaşar Tüzün ve Tanju Özcan ise adaylar arasında.

AA'nın aktardığı bilgilere göre CHP'nin Cumhurbaşkanı adayı Muharrem İnce'nin önerdiği bazı isimler de listeye girdi.

CHP’nin sol kanadı olarak ifade edilen isimlerden İlhan Cihaner, Ali Şeker, Eren Erdem gibi isimler listede yer almadı. Genel Başkan Yardımcılığı ve Parti Sözcülüğü'nden istifa etmesinin ardından İlhan Cihaner ile hareket eden Selin Sayek Böke İzmir'den yeniden milletvekili adayı oldu.

Kılıçdaroğlu’nun karşısında aday olabilmek için imza toplayan Mustafa Balbay da şu ana kadar netleşen isimler arasında yer almadı.

BAYKAL, BERBEROĞLU VE ABDÜLLATİF ŞENER

CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu, İzmir'den aday oldu, Eski Genel BaşkanDeniz BaykalAntalya'dan, tutuklu milletvekili Enis Berberoğlu İstanbul 2. Bölge 1. sıradan aday oldu.

CHP'nin cumhurbaşkanı adayı olarak da adı geçen Abdüllatif Şener de Konya'dan aday gösterildi.

İYİ PARTİ'YE KATILAN VEKİLLER LİSTEDE

Saadet Partisi'ne verilen kontenjan kapsamında bazı yerlerin boş bırakıldığı öğrenildi.

Eski CHP Genel Başkan Yardımcısı Mehmet Bekaroğlu, eski CHP Adana İl Başkanı Ayhan Barut, KHK ile üniversiteden ihraç edilen anayasa hukukçusu Prof. Dr. İbrahim Kaboğlu'nun da CHP'in milletvekili aday listesinde yer aldığı belirtildi.

Ayrıca, İYİ Parti'ye katılan, daha sonra yeniden partilerine dönen 15 milletvekiline aday listesinde yeniden yer verildi.

Seçim bildirgesini 24 Mayıs Perşembe günü ATO Congresium'da yapacak ana muhalefet partisi, milletvekili adaylarını da kamuoyuna tanıtacak. Açıklanan seçim takvimine göre siyasi partiler, milletvekili aday listelerini bugün saat 17.00'ye kadar Yüksek Seçim Kuruluna iletmesi gerekiyor.

İSTANBUL 1. ADAYLARI

1-Akif Hamzaçebi

2- Gamze Akkuş İlgezdi

3- Onursal Adıgüzel

4-Fethi Açıkel

5- Gürsel Tekin

6-İlhan Kesici

7- Oğuz Kağan Salıcı

8-Mahmut Tanal

9- İbrahim Kaboğlu

10- Sera Kadıgil

İSTANBUL 2. BÖLGE ADAYLARI

1-Enis Berberoğlu

2-Aykut Erdoğdu

3-Tuncay Özkan

4-Yunus Emre

5-Sezgin Tanrıkulu

6-Yüksel Mansur Kılıç

7-Gökan Zeybek

8-Işık Öğütçü

İSTANBUL 3. BÖLGE ADAYLARI

1- Erdoğan Toprak

2- Engin Altay

3- Mehmet Bekaroğlu

4- Zeynel Emre

5-Sibel Özdemir

6- Özgür Karabat

7- Turan Erdoğan

8- Gülizar Emacan

9- Saadet Kontenjanı

10- Turan Hançerli

11- Ali Çeşmeci

ANKARA 1'İNCİ BÖLGE

1- Tekin Bingöl

2- Levent Gök

3- Ali Haydar Hakverdi

4- Bülent Kuşoğlu

5-Gamze Taşçıer

ANKARA 2'NCİ BÖLGE

1- Nihat Yeşil

2- Yıldırım Kaya

3- Semra Dinçer

ANKARA 3'ÜNCÜ BÖLGE

1- Haluk Koç

2- Murat Emir

3- Ahmet Ersen Özsoy4

4- Servet Ünsal

İZMİR 1’İNCİ BÖLGE

1 – Murat Bakan

2 – Selin Sayek Böke

3 – Özcan Purçu

4 – Kani Beko

5 – Mehmet Ali Çelebi

6 – Tacettin Bayır

7 – Ednan Arslan

8 – Sefer İpekli

9 – Kazım Umdular

10 – Nilay Kökkılınç

11 – Ezgi Deniz Urunga

12 – Devrim Barış Çelik

İZMİR 2’NCİ BÖLGE

1- Kemal Kılıçdaroğlu

2 – Ünal Çeviköz

3 – Kamil Okyay Sındır

4 – Atila Sertel

5 – Sevda Erdan Kılıç

6 – Mahir Polat

7 – Bedri Serter

8 – İdris Yavuz Yılmaz

9 – Ali Engin

10 – Salih Özçiftçi

11 – Mehmet Birlik

12 – Ebru Okay

ANTALYA

1- Deniz Baykal

2-Çetin Osman Budak

3- Rafet Zeybek

ADANA

1- Ayhan Barut

2- Orhan Sümer

3- Müzeyyen Şevkin

4- Burhanettin Bulut

5- Oya Tekin

BOLU

1- Tanju Özcan

BİLECİK

1- Yaşar Tüzün

HATAY

1- Servet Mollaoğlu

2- Nermin Yıldırım

3- Serkan Topal

4- Mehmet Fatih Turan

KOCAELİ:

1- Haydar Akar

2- Fatma Kaplan Hürriyet

3- Tahsin Tarhan

MUĞLA:

1- Mürsel Alban

2- Suat Özcan

3- Burak Erbay

4- Süleyman Ayyılmaz

TOKAT:

1- Kadim Durmaz

SİVAS:

1- Ulaş Karasu

TUNCELİ:

1- Polat Şaroğlu

2- Mesut Coşkun

ZONGULDAK

1 - Ünal Demirtaş

2 - Deniz Yavuzyılmaz

3 - Umut Başoğlu

4- Merve Kır

5 - Çiğdem Şekerci

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