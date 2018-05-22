Aydın CHP Milletvekili Adayları
BÜLENT TEZCAN
HÜSEYİN YILDIZ
SÜLEYMAN BÜLBÜL
MUSTAFA İBERYA ARIKAN
ÖZLEM BURCU UĞAN SEVİM
KAAN ERÇETİN
KEMAL GÜNERİ
FULYA ÜSTÜNDAĞ
Balıkesir CHP Milletvekili Adayları
AHMET AKIN
FİKRET ŞAHİN
ENSAR AYTEKİN
İRFAN BARIŞ
SEVAL BOZKURT
ENDER BİÇKİ
NEŞE ZENGİN
BERRİN GENÇOĞLU
OĞULCAN KOÇAK
Bartın CHP Milletvekili Adayları
AYSU BANKOĞLU
FAHRİ ÖZSOY
Batman CHP Milletvekili Adayları
AYHAN IŞIK
KAYAHAN KIRMIZITAŞ
NİHAT DEMİR
BÜNYAMİN NAYMAN
HAMİT KESKİN
Bayburt CHP Milletvekili Adayları
İKBAL OKUR
Bilecik CHP Milletvekili Adayları
YAŞAR TÜZÜN
FAİK AKARKARASU
Bingöl CHP Milletvekili Adayları
VAHDETTİN UZUNYAYLA
MEHMET EVRAN
ÇETİN SAĞSÖZ
Bitlis CHP Milletvekili Adayları
SIDDIK GÖZEGER
SÜLEYMAN BAŞTÜRK
TUFAN SUBAŞI
Bolu CHP Milletvekili Adayları
TANJU ÖZCAN
ÖZER ÖZCAN
HÜSEYİN CAHİT ÇINGI
Burdur CHP Milletvekili Adayları
MEHMET GÖKER
RECEP MUTLUCAN
OSMAN GÖK
Bursa 1. Bölge CHP Milletvekili Adayları
LALE KARABIYIK
ERKAN AYDIN
NURHAYAT ATLACA KAYIŞOĞLU
KAYIHAN PALA
ÖZGÜR ERDURSUN
GÜRKAN ESEN
DENİZ BAYKAL
SERKAN ÖZTÜRK
İBRAHİM MART
AYTAÇ ŞAHİN
Bursa 2. Bölge CHP Milletvekili Adayları
ORHAN SARIBAL
YÜKSEL ÖZKAN
MUSTAFA ŞENYURT
ERKAN DÖNMEZ
SÜLEYMAN AYYILMAZ
ŞAHİN SEVİNÇ
MERAL ALTUNTAŞ
KEMAL ATAN
BARAN GÜNEŞ
HÜLYA DİNK
Çanakkale CHP Milletvekili Adayları
MUHARREM ERKEK
ÖZGÜR CEYLAN
METİN ÜMİT URAL
SONGÜL ŞENTÜRKLÜ
Çankırı CHP Milletvekili Adayları
MURAT BERAT ATALAY
İBRAHİM GÖNÜLTAŞ
Çorum CHP Milletvekili Adayları
TUFAN KÖSE
BURÇİN SOLMAZ POLAT
GÜRSEL YILDIRIM
MEHMET TAHTASIZ
Denizli CHP Milletvekili Adayları
GÜLİZAR BİÇER KARACA
KAZIM ARSLAN
HAŞİM TEOMAN SANCAR
ÜNAL KARAOSMANOĞLU
ÖZGÜR SAVAŞ BAYAR
İLHAN ÖZCAN
ŞENİZ DOĞAN
BİLGEHAN BURGUL
Diyarbakır CHP Milletvekili Adayları
MAHMUT AZİZ USAL
TURGUT KILIÇ
MEHMET ŞERİF DOĞRU
AHMET ÖZGÜVERCİN
BERİVAN ALABALIK
HEBUN KAPLAN
DENİZCAN EŞİYOK
EMRAH ANLI
GÜLAY EMRE
UMUT YETİŞSİN
ABDURRAHMAN BERAT AKTAŞ
BEHİYE KÜDEN
Düzce CHP Milletvekili Adayları
ZAFER TEBER
İLKNUR BAŞAK TÜTÜNCÜ
HASAN SERVET ÖKTEM
Edirne CHP Milletvekili Adayları
OKAN GAYTANCIOĞLU
EDİZ ÜN
YAKUP ATALAY
ERDOĞAN GÜMÜLCİNELİ
Elazığ CHP Milletvekili Adayları
GÜRSEL EROL
EMRAH ÖZDEN
AYTEN ÇEKİL
NAZMİ GÜRBÜZ
MESUT BASKAN
Erzincan CHP Milletvekili Adayları
AYHAN DOĞAN
TUĞRUL YILDIRIM
Erzurum CHP Milletvekili Adayları
NACİ TURAN
NAMİYE SINIRKAYA
GENÇAY UĞRAŞ
SERHAT CAN EŞ
TACETTİN KIZILOĞLU
YUNUS POLAT
Eskişehir CHP Milletvekili Adayları
UTKU ÇAKIRÖZER
JALE NUR SÜLLÜ
NURAY AKÇASOY
MEHMET ENGİN ÇAKMAK
SİNAN ÖZKAR
SİBEL YEŞİLDAL
METİN TOMSUK
Gaziantep CHP Milletvekili Adayları
BAYRAM YILMAZKAYA
İRFAN KAPLAN
HÜSEYİN YALÇIN
ÖZGÜR YILMAZ
HASAN ÖZTÜRKMEN
HÜSEYİN CAHİT KARGINER
NACİ KILIÇ
ADİLE MERVE ALTINBAŞ YILMAZ
NESRİN TUNCEL
SELİM KARAHAN
ERDİNÇ TÜTÜNCÜLER
NERİN TÜRKMEN
YILMAZ DEMİRDELEN
MEHMET TURAN GÜNDOĞDU
Giresun CHP Milletvekili Adayları
NECATİ TIĞLI
REŞAT NURİ ÖZDEMİR
İBRAHİM AKGÜN
SUAT ÖNDAŞ
Gümüşhane CHP Milletvekili Adayları
MAHİR CAN
RAMAZAN AYAS
Hakkari CHP Milletvekili Adayları
NAZIM DEMİR
ERŞAT İNAN
NAZMİ KIZILBAN
Hatay CHP Milletvekili Adayları
MEHMET GÜZELMANSUR
SUZAN ŞAHİN
SERKAN TOPAL
İSMET TOKDEMİR
MEHMET RİYAT KIRMIZIOĞLU
HASAN RAMİZ PARLAR
NERMİN YILDIRIM KARA
GÖKHAN ÖZER
BİLGEN DUMAN
HAMİDE VURAL
DÖNDÜ DİLAN KARTAL
Iğdır CHP Milletvekili Adayları
METİN OVA
İDRİS AKTAŞ
Isparta CHP Milletvekili Adayları
MUSTAFA CEYHAN
İSA ÖNDER DİNÇTÜRK
ZAFER SAĞLAM
EYUP ERSOY
İstanbul 1. Bölge CHP Milletvekili Adayları
İBRAHİM ÖZDEN KABOĞLU
MEHMET AKİF HAMZAÇEBİ
GAMZE AKKUŞ İLGEZDİ
ONURSAL ADIGÜZEL
FETHİ AÇIKEL
GÜRSEL TEKİN
İLHAN KESİCİ
OĞUZ KAAN SALICI
MAHMUT TANAL
SALİHA SERA KADIGİL SÜTLÜ
HÜSEYİN EMRE BAĞCE
MUSTAFA OKTAY AKSU
HASAN UZUNYAYLA
MUSTAFA ÖZTAŞKIN
TAHSİN USTA
HÜSEYİN SAĞ
BERİL ÖNER
YÜKSEL TAŞKIN
HASAN BASRİ ÖZBEK
DENİZ DOĞAN GÜNAY
ERTAN AKSOY
NURAY ÇEPNİ
DUYGU ÇELİK
ARZU ÖZALP
PINAR UZUN
TUBA TORUN
ALİ RIZA YILDIRIM
YÜCEL OTO
MURAT CİRAV
MELİS TİMUR
EMRE AKKUŞ
ÇETİN DÜZCE
AYLİN SARITAŞ
GAZİ KARAKURT
TİMUÇİN GÜLTEKİN
İstanbul 2. Bölge CHP Milletvekili Adayları
KADRİ ENİS BERBEROĞLU
AYKUT ERDOĞDU
AHMET ÜNAL ÇEVİKÖZ
MUSTAFA SEZGİN TANRIKULU
YÜKSEL MANSUR KILINÇ
YUNUS EMRE
GÖKAN ZEYBEK
ALİ ŞEKER
DERYA ŞENTÜRK
MEHMET DİRİBAŞ
MERSİN BALKAN
BAHATTİN TURNALI
FERHAT EPÖZDEMİR
İSMAİL YÜKSEL
ADNAN AYBER
BURAK KAAN YILMAZSOY
CANAN SEZENLER
HACER FOGGO
GÜVEN KARATAŞ
YUSUF KENAN KOLAT
VEYSİ SİNAN BOZDEMİR
CEM CENGİZ YILMAZ
ECE BATUMLU TALAS
PELİN YURDAKUL
ŞEYMA DUMRUL
YUSUF ERGÜVEN
ÖZGÜR DÜZGÜN
DENİZ KAYA
İstanbul 3. Bölge CHP Milletvekili Adayları
ENGİN ALTAY
ERDOĞAN TOPRAK
MEHMET BEKAROĞLU
ZEYNEL EMRE
SİBEL ÖZDEMİR
ÖZGÜR KARABAT
TURAN AYDOĞAN
EMİNE GÜLİZAR EMECAN
NAZIR CİHANGİ İSLAM
TURAN HANÇERLİ
BAYRAMALİ ÇEŞMECİ
ALİ ULVİ GÖKBULAK
MEHMET SAİT YÜCEL
ALİ MUHİTTİN TIĞLI
SİNAN KARAHAN
SİNAN KARACA ÖZTÜRK
MAHFUZ YETÜT
ŞAHANIM METER
IRMAK NERİMAN NEBİOĞLU
YAĞMUR GEYGEL
ENGİN ERTAÇ
CEMİL CAN DİNÇ
AYCAN ERİNSEL ÖZİSTEK
HÜSEYİN ÖZKAHRAMAN
SEDA ÖNDER
BEKTAŞ DAVUTOĞLU
ARZU ATTEPE
HÜSEYİN DURAN
ERDAL SARIKAYA
ELİF KESKİNEL ÜLKER
ALİ OSMAN ÖZDİLEK
KEMAL ÖZKİRAZ
İLYAS DUMAN
OSMAN TELLİOĞLU
ŞEBNEM NUR ÇALIŞKAN
İzmir 1. Bölge CHP Milletvekili Adayları
AHMET TUNCAY ÖZKAN
MURAT BAKAN
ÖZCAN PURÇU
KANİ BEKO
MEHMET ALİ ÇELEBİ
TACETTİN BAYIR
EDNAN ARSLAN
SEFER İPEKLİ
KAZIM UMDULAR
NİLAY KÖKKILINÇ
EZGİ DENİZ DENİZ URUNGA
DEVRİM BARIŞ ÇELİK
ZEKİYE SEDA SÖNMEZ
ŞENER AKDEMİR
İzmir 2. Bölge CHP Milletvekili Adayları
KEMAL KILIÇDAROĞLU
SELİN SAYEK BÖKE
KAMİL OKYAY SINDIR
ATİLA SERTEL
SEVDA ERDAN KILIÇ
MAHİR POLAT
BEDRİ SERTER
İDRİS YAVUZYILMAZ
ALİ ENGİN
SALİH ÖZÇİFÇİ
MEHMET BİRLİK
ONUR KADİR ERYÜCE
HATİCE ZEYBEK
EBRU OKAY
Kahramanmaraş CHP Milletvekili Adayları
ALİ ÖZTUNÇ
SELİM SÜMEN
MEHMET ÇARMAN
FAİK KILINÇ
ONUR GÜRBÜZ
AYŞEGÜL YAYCIOĞLU
UĞUR ŞEVRAN
AZİZE ÇUHADAR
Karabük CHP Milletvekili Adayları
HÜSEYİN AVNİ AKSOY
SEDAT KARAOĞLU
GÜLSÜN BENİÇ
Karaman CHP Milletvekili Adayları
İSMAİL ATAKAN ÜNVER
HAKAN GÜRSEL AKBULUT
YUSUF BAŞTUĞ
Kars CHP Milletvekili Adayları
FATİH KAMİL ERKOÇ
HATİCE GÜVENSOY
AYSEL SADAK İLTAŞ
Kastamonu CHP Milletvekili Adayları
HASAN BALTACI
AYŞEGÜL SOYLU MUSLU
DEVRİM EZGİ ÖZALP
Kayseri CHP Milletvekili Adayları
ÇETİN ARIK
AHMET YILDIZ
AŞKIN GENÇ
İBRAHİM KAAN
MAZHAR OĞUZ ÖZSOY
GONCA YELDA ORHAN
RECEP BULUT
METİN KANTARCI
KADİM ŞAHİN
NİZAMETTİN TEMEL
Kırıkkale CHP Milletvekili Adayları
AHMET ÖNAL
GÜLLÜ AYKUT
ÜMİT COŞGUN
Kırklareli CHP Milletvekili Adayları
TÜRABİ KAYAN
VECDİ GÜNDOĞDU
İNCİ TUNÇ
Kırşehir CHP Milletvekili Adayları
METİN İLHAN
ÇAĞDAŞ GÖKALP
Kilis CHP Milletvekili Adayları
ALİ TUNA
MEHMET ALİ AĞCABAY
Kocaeli CHP Milletvekili Adayları
FATMA KAPLAN HÜRRİYET
HAYDAR AKAR
TAHSİN TARHAN
MÜHİP KANKO
OSMAN ANIL ACURMAN
EBRU KÜÇÜKAYDIN
YEŞİM AKPINAR
ORKUN UTKUBAŞ
İSMAİL DEMİR
MEHMET TAMER SOLAKOĞLU
SEZER NİLGÜN AYDIN
TUĞMAN KAYALI
ZEYNEP ÇİĞDEM CANBAZ
Konya CHP Milletvekili Adayları
ABDULLATİF ŞENER
ABDÜLKADİR KARADUMAN
HASAN SARIMEHMETOĞLU
SAİM SEZEN
NİHAL EKEN
ALİ SAYAR
İSMAİL ÜNSAL
ORHAN KAYA
NAZİFE DEMİRHAN
MEMDUH ERDEN KÖKBUDAK
SEFER İPEK
HİKMET BALCI
ŞENİZ KURTULUŞ
MEHMET YURTSEVEN
HASAN PEKTEKİN
Kütahya CHP Milletvekili Adayları
ALİ FAZIL KASAP
ŞEREF HAN
ZELİHA AKSAZ ŞAHBAZ
MEHMET AYDIN UZUN
RIDVAN ÇAKIR
Malatya CHP Milletvekili Adayları
VELİ AĞBABA
HULİSİ PORGALI
SONER GÖKÇE
BERNA KARADAŞ
EMİN DÖNMEZ
MAHMUT AKBIYIK
Manisa CHP Milletvekili Adayları
ÖZGÜR ÖZEL
AHMET VEHBİ BAKIRLIOĞLU
BEKİR BAŞEVİRGEN
SABRİ TEMEL
ABDULLAH SAKA
HAYRİYE HACET
SANİYE AĞGÜL
ÇETİN KURTULUŞ
NURİTTİN DİNGAZ
LALE ERDOĞAN TUNÇER
Mardin CHP Milletvekili Adayları
MAHMUT DUYAN
ERKAN MEHMETOĞLU
ABDULVAHAP AY
ABDULKADİR TURAN
AYGÜL KILIÇ BAŞBOĞA
ENGİN ORAL
Mersin CHP Milletvekili Adayları
CENGİZ GÖKÇEL
ALPAY ANTMEN
ALİ MAHİR BAŞARIR
NEVİN ZAİMOĞLU
MEHMET SAYDAM
CAVİDAN DEMİRAĞ
SEYİT ÖZANANAR
ALPER TURNA
ALPTEKİN ESER
DİLARA ÖZKINA
KENAN HAZAR
HİDAYET OĞUZ
SİBEL GAZİ TABEL
Muğla CHP Milletvekili Adayları
MÜRSEL ALBAN
SUAT ÖZCAN
BURAK ERBAY
SÜLEYMAN GİRGİN
İBRAHİM ERTÜRK
EMİNE YENİLMEZ AYDEMİR
YAMAÇ KAYA
Muş CHP Milletvekili Adayları
YILMAZ ÇETİNKAYA
YILDIRIM PAÇAL
CEMAL KOÇHAN
NUR MUHAMMED KARAHAN
Nevşehir CHP Milletvekili Adayları
FARUK SARIASLAN
FULYA GÜLŞEN ALTINSOY
MEHMET BİLGİN
Niğde CHP Milletvekili Adayları
ÖMER FETHİ GÜRER
AHMET OĞUZ ÖZMEN
NAGİHAN ESKİOĞLU
Ordu CHP Milletvekili Adayları
SEYİT TORUN
MUSTAFA ADIGÜZEL
ONUR ÇAM
SEBANUR ÖZDEMİR
SAİT KAPICIOĞLU
NAZIM YİĞİT GÜNAY
Osmaniye CHP Milletvekili Adayları
BAHA ÜNLÜ
MEHMET ORHUN DÖĞÜŞCÜ
İRFAN ERDEM
HAKKI SAYMAN SAYGILI
Rize CHP Milletvekili Adayları
REMZİ KAZMAZ
AYSEL TAŞKIN
KEMAL ÖZGÜR KAHRAMAN
Sakarya CHP Milletvekili Adayları
ENGİN ÖZKOÇ
MEHMET SELÇUK
ELİF YAR
REFİK KARAKAŞ
MEHMET DERYA BAĞDAT
AYTÜL UŞAKLIGİL
GÖZDE NUR YILDIZ
Samsun CHP Milletvekili Adayları
KEMAL ZEYBEK
NESLİHAN HANCIOĞLU
HÜSEYİN ŞAHİN
MÜŞFİK VEYSEL ERDOĞAN
MEHMET ÖZDAĞ
ARZU SABUNCU
MURAT ÇAN
YILMAZ KARAGÖZ
IŞIK ÖZKEFELİ
Siirt CHP Milletvekili Adayları
CAHFER SAKLAN
HİKMET AKAR
HASAN ALP
Sinop CHP Milletvekili Adayları
BARIŞ KARADENİZ
ERDİNÇ ŞİMŞEK
Sivas CHP Milletvekili Adayları
ULAŞ KARASU
SİNAN ÖZTÜRK
MALİKE EJDER YOLVEREN
ALİ BALTA
HASAN KILIÇ
Şanlıurfa CHP Milletvekili Adayları
AZİZ AYDINLIK
FETHİ YAMAÇ
CEM KARAKEÇİLİ
UĞUR MİZAN
BAKIR AYDOĞDU
HALAF AYYILDIZ
MAHMUT YAZAR
AHMET MÜSRİ
FARUK AKAN
SONGÜL ARSLAN
MUSTAFA EREN
AKİLE YEKTAŞ
İBRAHİM HALİL YARIŞ
KEMAL EŞSİZ
Şırnak CHP Milletvekili Adayları
SABRİ KUYTAN
ABDULKERİM VARLI
GÜNDÜZ ÖKTEN
OSMAN YEREN
Tekirdağ CHP Milletvekili Adayları
FAİK ÖZTRAK
İLHAMİ ÖZCAN AYGUN
CANDAN YÜCEER
EMRE KÖPRÜLÜ
ADEM DALGIÇ
İSMAİL DOĞAROĞLU
GÜLFER ÜMİT
Tokat CHP Milletvekili Adayları
KADİM DURMAZ
HASAN EFE UYAR
ÇAĞDAŞ KURTGÖZ
DURAN BELENE
GÜLPERİ COŞAR
Trabzon CHP Milletvekili Adayları
AHMET KAYA
ABDÜL KADİR ÇELEBİ
HİKMET NURİ AYDIN
FERDA KUDUNOĞLU
İSMAİL KAYNAR
MERTCAN FERO
Tunceli CHP Milletvekili Adayları
POLAT ŞAROĞLU
MESUT COŞKUN
Uşak CHP Milletvekili Adayları
ÖZKAN YALIM
İSMET AKIN
ALİ KARAOBA
Van CHP Milletvekili Adayları
MEHMET KURUKCU
FAHREDDİN ÇUYRAK
HALUK TERZİOĞLU
ŞANEL GÜLOĞLU
ERKAN KAÇMAZ
NEVZAT KOÇ
NERİMAN KARTAL
ŞAHİN ÖZTEKİN
Yalova CHP Milletvekili Adayları
ÖZCAN ÖZEL
ERTAN ŞENER
MEHMET GÜREL
Yozgat CHP Milletvekili Adayları
ALİ KEVEN
NADİR ÜNAL
RAKİBE ÖZGÜR KARSLIOĞLU
ŞAHİN BOZDEMİR
Zonguldak CHP Milletvekili Adayları
ÜNAL DEMİRTAŞ
DENİZ YAVUZYILMAZ
UMUT BAŞOĞLU
MERVE KIR
ÇİĞDEM ŞEKERCİ