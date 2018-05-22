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CHP milletvekili adayları açıklandı! İşte CHP'nin milletvekili il il aday listesi 2018

22.05.2018 - 09:16 | Güncelleme:

  • 1 CHP milletvekili adayları açıklandı! İşte CHP'nin milletvekili il il aday listesi 2018
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    CHP'nin milletvekili adayları belli oldu. 24 Haziran'da yapılacak seçimler için CHP, milletvekili adayları listesini Yüksek Seçim Kurulu'na (YSK) sundu. İşte İşte CHP'nin milletvekili aday listesi il il.

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  • 2 CHP milletvekili adayları açıklandı! İşte CHP'nin milletvekili il il aday listesi 2018
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    Adana CHP Milletvekili Adayları

     

    AYHAN BARUT

    ORHAN SÜMER

    MÜZEYYEN ŞEVKİN

    BURHANETTİN BULUT

    RIZA METE

    OYA TEKİN

    OSMAN BERKE DUVAN

    ERTAN KARAOĞLU

    MUSTAFA KEMAL ÖZKAN

    BÜLENT ÖĞRÜ

    BÜLENT MARAKLI

    BERFU SALICI YAKIT

    SIDIKA HALICIOĞLU

    ONUR AKPINAR

    ÖZGÜR ULAŞ ILGIN

  • 3 CHP milletvekili adayları açıklandı! İşte CHP'nin milletvekili il il aday listesi 2018
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    Adıyaman CHP Milletvekili Adayları

     

    ABDURRAHMAN TUTDERE

    MUSTAFA HAKKAN KILINÇ

    MAHMUT NEDİM EVLİ

    SONGÜL VARKİ YILDIRIM

    MÜSLÜM ASLANOĞLU

  • 4 CHP milletvekili adayları açıklandı! İşte CHP'nin milletvekili il il aday listesi 2018
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    Afyonkarahisar CHP Milletvekili Adayları

     

    BURCU KÖKSAL

    AHMET HAKAN UYAN

    İSMAHAN NERGİZ

    RAMAZAN AKGÖZ

    ERTUĞRUL YILMAZ

    HATİCE GÖKOĞLU

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  • 5 CHP milletvekili adayları açıklandı! İşte CHP'nin milletvekili il il aday listesi 2018
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    Ağrı CHP Milletvekili Adayları

     

    KEMALETTİN KOÇAK

    MUHAMMED ASLAN

    MEHMET SIDDIK YEL

    MURAT YILDIRIM

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