CHP Milletvekili Muharrem İnce'den 'cumhurbaşkanı adayı' açıklaması

CHP Yalova Milletvekili Muharrem İnce 2019 Cumhurbaşkanlığı seçimine ilişkin Gazete Habertürk'ten Düzgün Karadaş'a değerlendirmelerde bulundu. CHP tüzüğünün değişmesi gerektiğini belirterek “Cumhurbaşkanı adayının nasıl belirleneceği tüzüğümüzde yazılı değil. Bu belirlenmeli” diyen İnce şöyle konuştu:

- 2019 seçimi Cumhuriyet tarihinin en önemli seçimidir. 1 milyon 200 bin parti üyesinin önüne sandık konulmalıdır. Cumhurbaşkanı adayını üyelerimizin katılımıyla önseçimle belirlemeliyiz. Kaldı ki, bu da yetmez. Sendikaları, muhtarları, sivil toplum kuruluşlarını, vakıfları, odaları, baroları da bu işe dahil etmeliyiz. CHP’nin adayını desteklemek şartıyla önseçimde oy kullanmalarını sağlamalıyız.

- Ancak böyle büyük bir uzlaşmayla yüzde 50 artı 1’i temsil edecek ortak iyiyi bulabiliriz. Önseçimle cumhurbaşkanı adayının belirlenmesi durumunda hem partide kenetlenme yaşanır, hem de toplumun tüm kesimleri işe ortak edilir.

- CHP’nin, şubat ayının başında yapmayı planladığı olağan kurultay cumhurbaşkanı adayının nasıl belirleneceği konusunda büyük bir fırsattır. Hatta bu olağan kurultaya, ‘Cumhurbaşkanlığı Kurultayı’ denilerek, büyük bir felsefe ortaya konulabilir. Kurultayda, bir maddelik tüzük değişikliği yapılarak, cumhurbaşkanı adayının nasıl belirleneceği kurallara bağlanır. Bu yapılırsa umut saçan, birleştiren, kararlı, adayını nasıl belirleyeceğini netleştirmiş, güçlü bir CHP ortaya çıkar.