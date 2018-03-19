Çağlayan'daki İstanbul Adalet Sarayı önünde bir araya gelen grup adına konuşan Yedekçi, kadın ve çocuk istismarıyla ilgili haberleri üzüntüyle karşıladıklarını söyledi.

"Ülkemizde 6784 sayılı yasa var ve imzacısı olduğumuz İstanbul Sözleşmesi var. Ama bunlar Türkiye'de uygulayıcılar tarafından uygulanamıyor ya da uygulanmıyor olmasından da büyük üzüntü duyuyoruz" diyen Yedekçi, Mersin'de zihinsel engelli bir kıza cinsel istismarda bulunan 5 kişinin serbest bırakıldığını iddia ederek, bunu kabul etmediklerini ifade etti.

KRAVAT KESTİ

"Caniler kravat taktı diye, takım elbise giydi diye, ceza indirimi alması kabul edilemez." diyen Yedekci, bunu protesto ettiklerini ve bu kravatların artık bir ehemmiyetinin olmadığını söylemek istediklerini belirtti.

AA'nın haberine göre, cinsel istismar davalarında iyi hal indirimlerinin son bulmasını istediklerini anlatan Yedekçi, elindeki kravatı makasla kesti.

Hakimlere seslenen Yedekçi, "Lütfen görevinizi vicdanınızla beraber yapın ve iyi hal indirimi artık kullanılmasın. Çocuklar, kadınlar ve engelliler huzur içinde yaşayabilsinler. Çocuklarımızı, engellileri koruyamayacaksak niye varız? Hep birlikte dayanışma halinde olmalıyız." ifadelerini kullandı.

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