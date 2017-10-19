CHP'den 'müftü'ye karşı 'muhtar' hamlesi

CHP AYM'YE GİDİYOR

CHP Grup başkanvekili Özgür Özel, TBMM'de kabul edilen müftülere nikah yetkisi veren düzenlemeyi Anayasa Mahkemesi'ne götüreceklerini söyledi. Özel, "Konuyu hem hukuken hem Anayasa Mahkemesi boyutunda hem de siyasi olarak karşı çıkmaya ve deşifre etmeye devam edeceğiz" dedi.