CHP 36. Olağan Kurultayı, 3-4 Şubat'ta Ankara Spor Salonu'nda yapılacak. Kurultayın ilk günü olan 3 Şubat Cumartesi, yani yarın, genel başkanlık için seçim heyecanı saat 10:00'da başlayacak. Genel Başkanlık için, Kemal Kılıçdaroğlu'nun karşısına Muharrem İnce, Ümit Kocasakal ve Ömer Faruk Eminağaoğlu aday adayı olarak çıkıyor. Aday adayları, toplam delege sayısının yüzde 10'unun imzasını almaları durumunda aday olabilecekler. Muharrem İnce, Habertürk TV'de kurultayı değerlendirdiği konuşmasında 128 imzanın adaylık için yeterli olacağını söylemişti. İnce, adaylık için yeterli imzayı da topladığını açıklamıştı.
HABER: OZAN ALACA, ONUR ŞAHANOĞLU | İNFOGRAFİK: YASİN DEMİRKALE - HABERTURK.COM
CHP kurultayının 4 Şubat'taki ayağında ise, Parti Meclisi (PM) ile Yüksek Disiplin Kurulu (YDK) üyelerinin seçimi yapılacak. Kurultayda, 60 PM ve 15 YDK üyesi belirlenecek. CHP'de Parti Meclisi üyeliğine seçilmek, Genel Başkanın oluşturacağı MYK'da yer alabilmek için önem taşıyor. Parti Meclisi seçiminde 52 üye delegelerce direkt seçiliyor. Genel Başkan tarafından, Bilim Yönetim ve Kültür Platformu (BYKP) üyeliği için gösterilen 8 isim de Parti Meclisi'ne giriyor.
TEKİN BİNGÖL'DEN KURULTAY ÖNCESİ BİLGİLENDİRME CHP Genel Başkan Yardımcısı Tekin Bingöl, kurultay öncesi, Ankara Spor Salonu'nda açıklamalarda bulundu. Bingöl, yarın tutuklu milletvekili Enis Berberoğlu ile ilgili bir girişimin de olacağını söyledi
Kılıçdaroğlu, kurultay öncesinde yaptığı açıklamada, "52 kişilik bir anahtar ve bilim yönetim kültür platformu için de 12 kişilik bir listemiz olacak. Böyle sürpriz isimleri beklemeyin. Sonuçta Türkiye'de siyasete ilgi duyan, CHP'ye ilgi duyan sorunların çözümü konusunda kararlı olan isimlerin tamamı da bana göre önemli isimler olacaktır" demişti.
Kılıçdaroğlu'ndan 'kurultay' açıklaması CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu, 3-4 Şubat'ta gerçekleştirecekleri 36. Olağan Kurultay'a ilişkin, "Türkiye'nin ağırlaşan sorunlarını çözmek için yeni kadrolar, yeni heyecanlar, umutlarla yola çıkma kurultayı, bu kurultay. Türkiye'nin her köşesine, her insanına umudu taşımak istiyoruz." dedi
CHP'nin 3-4 Şubat'taki 36. Olağan Kurultayı öncesi, partinin eski yöneticileri de HABERTURK.COM'a kurultaya ilişkin değerlendirmelerde bulundu.
KURULTAYIN ANA TEMASI "ADALET VE CESARET"
İşte CHP'nin 36. Olağan Kurultayı'na dair tüm detaylar...
Kurultaya, sanatçılardan siyasi parti ve STK temsilcilerine, diplomatlardan, eski siyasilere kadar 10 binin üzerinde kişi davet edildi. Davet gönderilenler arasında bazı sürpriz isimlerin de olduğu belirtiliyor.
Muharrem İnce adaylığını açıkladı: Yeterli imzayı topladım CHP Yalova Milletvekili Muharrem İnce düzenlediği basın toplantısı ile parti genel başkanlığına aday olduğunu açıkladı. İnce, yeterli imzayı da topladığını söyledi.
Kurultayın ana teması "adalet ve cesaret olarak belirlendi. Kurultayın divan başkanlığı içinse Eskişehir Büyükşehir Belediye Başkanı Yılmaz Büyükerşen önerilecek.
TÜZÜK "ÇARŞAF LİSTE"Yİ ÖNGÖRÜYOR
Kurultaya ilişkin açıklama yapan CHP Genel Başkan Yardımcısı Tekin Bingöl, kurultayda, tüzüğün çarşaf listeyi öngördüğünü söylemişti. Buna göre, 16-17 Ocak 2016'da gerçekleştirilen 35. Olağan Kurultay'da olduğu gibi yine "çarşaf liste" yöntemi kullanılması bekleniyor.
Kocasakal adaylığını bu sloganla duyurdu Eski İstanbul Barosu Başkanı Ümit Kocasakal, CHP'nin 3-4 Şubat'ta yapacağı 36. Olağan Kurultayı'nda Genel Başkan adayı olduğunu açıkladı. Kocasakal "Bundan sonra bu sloganı kullanacağım; Kurtuluş, kuruluştadır" dedi.
KILIÇDAROĞLU'NUN 4'Ü OLAĞANÜSTÜ, 2'Sİ OLAĞAN 7. KURULTAYI
CHP Genel Başkanlığı koltuğunda 8'inci yılında bulunan Kemal Kılıçdaroğlu, Genel Başkan seçildiği 22 Mayıs 2010'dan bu yana 4 olağanüstü, 2 de olağan kurultay gördü. Kılıçdaroğlu, bu hafta sonu yedinci kurultayına girmiş olacak. Kılıçdaroğlu bugüne kadar seçime girilen altı kurultaydan zaferle çıktı. Kılıçdaroğlu, CHP Genel Başkanlığı koltuğuna, Deniz Baykal'ın istifasının ardından gerçekleştirilen kurultayda oturmuştu.
CHP GENEL BAŞKAN ADAYLIĞI İÇİN KAÇ İMZA GEREKİYOR?
Parti tüzüğüne göre, genel başkanlığa aday olmak isteyenlerin, delegelerin yüzde 10'una tekabül eden 128'in üzerinde imzaya ihtiyacı bulunuyor. CHP Tüzüğü'nün 36. Maddesi'ne göre, Genel Başkan, kurultayca gizli oyla ve üye tam sayısının salt çoğunluğuyla seçiliyor. İlk iki oylamada sonuç alınamaz ise, üçüncü oylamada en çok oy alan aday seçiliyor.
KURULTAYIN GÜVENLİĞİ
Yaklaşık 600 polis, 200 özel güvenlik görevlisi ve 200 partilinin kurultayın güvenliği için görev alacağı salonda, il ve ilçe başkanlıklarından belirlenen gençler de çalışmaların düzenli bir şekilde yapılmasında görev yapacak.
CHP kurultayı öncesi partinin eski yöneticiler, HABERTURK.COM'a değerlendirmelerde bulundu.
ESKİ CHP GENEL BAŞKANI HİKMET ÇETİN: TARİHİ BİR KURULTAY
CHP'nin 36. Olağan Kurultayı'nın birçok yönden tarihi bir kurultay olacağına dikkat çeken Çetin, "Bu kurultayda seçilecek genel başkan ve yöneticiler, önümüzdeki dönemde 3 seçim yönetecekler. Yerel seçim, cumhurbaşkanlığı seçimi ve genel seçim. Bu bakımdan tarihi" dedi.
Türkiye'nin karşı karşıya kaldığı sorunların önemine değinen Çetin, "Türkiye'nin gerek iç, gerek dış alanlarda çok büyük sorunlarla karşı karşıya olduğu bir dönemde kurultay yapılıyor. Ortadoğu bataklığına, Türkiye başından beri, Cumhuriyet'in başından beri bulaşmamaya, olabildiğince iç işlerine karışmamaya özen gösterdi ama koşullar bugün bu işe müdahale noktasına getirdi. Böyle bir dönemden geçiyoruz" diye konuştu.
Çetin, "Türkiye'de ayrışma ve kutuplaşmanın giderek arttığı bir dönemden geçiyoruz. Demokrasinin çok temel ilkesi olan hoşgörünün, diyaloğun giderek ortadan kalktığı bir dönemi yaşıyoruz. Tabii ki partilerin ekonomik, sosyal görüşleri ayrı olabilir ama temel konularda birlikte veya olabildiğince birlikte olmanın gereksinim olduğu bir dönemde, bu konuda da en büyük görev iktidar partisine düşüyor, böyle bir dönemde kurultay yapılıyor." diye konuştu.
"CHP DELEGELERİ KRİTİK DÖNEMLERDE AĞIRLIKLARINI KOYDU"
CHP delegelerin kritik dönemlerde önemli kararlar aldıklarını ve ağırlıklarını koyduklarını belirten Hikmet Çetin, "Ben bu dönemde de bütün bunları düşünerek, bu tarihi kurultayın gerektirdiği önemi ve değeri bilerek hareket edeceklerine inaniyorum" ifadelerini kullandı. Çetin, genel başkan ve Parti Meclisi ile Yüksek Disiplin Kurulu seçimlerine ilişkin olarak, "Sadece genel başkan seçiminin değil, özellikle yönetim seçiminin çok önemli olacağını düşünüyorum. Umarım birlik ve beraberlik içinde, Türkiye'nin ve partinin durumunu da göz önünde tutarak doğru bir karar vererek sağ duyunun hakim olacağına inaniyorum." dedi.
CHP Milletvekili Selin Sayek Böke, Açık ve Net programında Kübra Par'a konuştu.
ESKİ CHP GENEL BAŞKAN YARDIMCISI ERCAN KARAKAŞ: ADAYLIKLAR GEÇ AÇIKLANDI, İKİ İSİMLİ YARIŞ OLUR
HABERTURK.COM'a değerlendirmelerde bulunan Ercan Karakaş, "Olağan bir kurultay yaşayacağız. Son iki yıldır yaşanan olumsuzluklar var, buna bağlı değerlendirmeler var. Adaylığını açıklayan arkadaşlarımız var. Adaylar projelerini, yol haritalarını sunacaklar, delegeler de bunları değerlendirerek karar verecekler" dedi.
Ömer Faruk Eminağaoğlu, CHP Genel Başkan adaylığını açıkladı Ümit Kocasakal ve Muharrem İnce'nin ardından Ömer Faruk Eminağaoğlu da "ülke ve ulus devletin geleceğine" vurgu yaparak CHP Genel Başkan adaylığını açıkladı.
Karakaş, adaylığını açıklayan isimlerle ilgili olarak da "Ben Sayın Kılıçdaroğlu ile Sayın İnce'nin karşılaşacağı bir kurultay olacağını düşünüyorum. Bin 200 civarında delegenin oy kullandığını düşünürsek, 4 adaylı bir seçimi öngörmüyorum. Bu zor bir ihtimal. Aday arkadaşlar, adaylığını geç açıkladı, delegelerden imza toplamak için yeterli zamanı bulamayacakları görüşündeyim. Sayın Kılıçdaroğlu ve Sayın İnce kaç imza ile aday olacaklar, bunu gördüğümüzde seçim sonucu ile ilgili fikir sahibi olabiliriz. Ancak, bu da sonuçları çok yansıtmaz. Geçtiğimiz kurultayda Sayın Kılıçdaroğlu 900 civarında bir imza alarak aday oldu, 700 civarı bir oyla genel başkan seçildi. Delegeler kongreye çok önem veriyor. Yüksek katılım olmasını, ciddi bir yarış olmasını bekliyorum" şeklinde konuştu.
CHP'nin 36. Olağan Kurultayı'nın yapılacağı Ankara Spor Salonu'nda son hazırlıklar tamamlandı.
Kurultaydan çıkacak sonucun 2019'daki genel seçimler ve cumhurbaşkanlığı seçimine etkisini de değerlendiren Karakaş, "Cumhurbaşkanı adayı, dokunulmazlık konusu gibi konularda eleştiriler var. Kurultayda alternatifler tartışılacak. Dersler çıkarılması gerekiyor. Geçtiğimiz cumhurbaşkanı seçimlerinde bir ortak aday belirlendi, bence yanlıştı. Gelecek dönemde izlenecek politik yol ve strateji yönetimi belli eder diye düşünüyorum. Seçimler için adayların belirlenmesi önemli, adayları genel merkezin belirlemesi yanlış. Esas olarak adaylar geniş katılımla, tabanın desteğiyle belirlenmeli. Dünyada sosyal demokrat partiler adaylarını geniş katılımla belirliyorlar, adaylar bu şekilde belirlenmeli" diye konuştu.