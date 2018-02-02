Kılıçdaroğlu'nun ilk rakibi, 2014 yılında Cumhurbaşkanlığı seçiminin ardından 5 Eylül 2014'te gerçekleşen 18. Olağanüstü Kurultay'da aday olan Yalova Milletvekili Muharrem İnce olmuştu. Kılıçdaroğlu ve İnce bu kurultayda bir kez daha yarışacak. 2014'teki kurultayda İnce 177 imzayla, Kemal Kılıçdaroğlu ise 944 imzayla aday gösterilmişti. Kılıçdaroğlu, 18. Olağanüstü Kurultay'da 1155 geçerli oyun 740'ını almış, İnce ise delegelerden 415 oy almıştı. 35. olağan kurultayda aday adaylığını açıklayan Mustafa Balbay ise yeterli imzaya ulaşamamış ve aday olamamıştı.

CHP GENEL BAŞKAN ADAYLIĞI İÇİN KAÇ İMZA GEREKİYOR? Parti tüzüğüne göre, genel başkanlığa aday olmak isteyenlerin, delegelerin yüzde 10'una tekabül eden 128'in üzerinde imzaya ihtiyacı bulunuyor. CHP Tüzüğü'nün 36. Maddesi'ne göre, Genel Başkan, kurultayca gizli oyla ve üye tam sayısının salt çoğunluğuyla seçiliyor. İlk iki oylamada sonuç alınamaz ise, üçüncü oylamada en çok oy alan aday seçiliyor. KURULTAYIN GÜVENLİĞİ Yaklaşık 600 polis, 200 özel güvenlik görevlisi ve 200 partilinin kurultayın güvenliği için görev alacağı salonda, il ve ilçe başkanlıklarından belirlenen gençler de çalışmaların düzenli bir şekilde yapılmasında görev yapacak.

CHP kurultayının yapılacağı salonda ses, ışık ve sahneyle ilgili son hazırlıklar yapılıyor. Salonda orta kısımda, bin 266 delegenin oturması için yer ayrıldı. CHP'nin bugüne kadarki genel başkanlarının afişlerinin asıldığı salonda, partililere Türk bayrağı ve parti flamaları da dağıtılacak. Kurultayı bin civarında basın mensubunun izlemesi bekleniyor.