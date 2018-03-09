CHP’nin oluşturduğu seçim güvenliği heyeti, siyasi partilerle yaptığı görüşme sonrasında hazırladığı raporu, AK Parti Grup Başkanvekili Mustafa Elitaş’a sundu. MHP, girişiminin “oyalama” amaçlı olduğu gerekçesiyle CHP’ye randevu vermedi.
CHP Grup Başkanvekili Özgür Özel, Genel Başkan Yardımcısı Lale Karabıyık ve milletvekilleri Mehmet Bekaroğlu ile Uğur Bayraktutan, dün AK Parti Grup Başkanvekili Mustafa Elitaş’ı ziyaret etti. Anayasa Komisyonu Başkanvekili, AK Partili Abdurrahman Öz ile Milletvekili Tülay Kaynarca’nın da katıldığı görüşmede Özel, Elitaş’a CHP olarak siyasi partilerle yaptıkları görüşmeler sonucu hazırladıkları seçim güvenliği raporunu sundu. Yaklaşık 40 dakika süren görüşme sonrası açıklama yapan Özel, “Talebimiz; verdiğimiz raporun incelenmesini müteakip, bugün (dün) yapılması beklenen komisyon toplantısının pazartesi gününe ertelenmesi. Pazartesi günü görüşlerini raporumuzda ifade ettiğimiz 8 siyasi partinin davet edilerek, tüm siyasi partilerin görüşlerini ifade ettikleri bir komisyon çalışması önerdik. Ayrıca kendi tekliflerine itirazda ortaklaştığımız 11 maddeyi içeren bir rapor verdik. Tekliflerinde olmayan ama Türkiye’de güvenli bir seçim yapılması için 7 mevzuat değişikliği talep ilettik. Toplam 18 maddeyi ilettik, kendileri raporumuzu aldılar. Bu konuyla ilgili değerlendirmeyi yapacaklar” dedi. Özel, ittifak teklifinin altında MHP’nin de imzası olduğu için raporu MHP’ye de vermek istediklerini ancak olumlu bir görüş olmadığını da açıkladı.
MHP İLE DEĞERLENDİRME
AK Parti Grup Başkanvekili Elitaş ise CHP’nin ilettiği 11 maddelik teklifi değerlendireceklerini, gelecek pazartesi günü de teklifin TBMM Genel Kurulu’nda görüşülmesine başlanacağını söyledi. Gazete Habertürk'ün haberine göre Elitaş, “Bu süreç içerisinde diğer partilerin görüşlerini CHP almış. Eğer komisyon uygun bulursa, değerlendirirse onların görüşlerini de ele alır. Fakat biz her zaman arka odada uzlaşmayı sürekli hale getiren eylemler içerisinde bulunuyoruz. Bu çerçevede tekrar kendilerine bu görüşlerinden dolayı teşekkür ediyorum. Biz bunu MHP ile birlikte değerlendireceğiz. Pazartesi günü yapacağımız toplantıda da bunun sonuçlarını alırız diye ümit ediyorum” ifadesini kullandı.
‘ÖNERGE VERMEDİLER’
MHP, CHP’nin görüşme talebini reddetti. MHP Grup Başkanvekili Erkan Akçay, “cumhur ittifakı”nın ilkelerine bağlı olarak hareket edeceklerini belirterek, “CHP’nin oyalama oyunlarına itibar etmiyoruz, etmeyeceğiz. Bu yüzden görüşme talebini kabul etmedik. CHP bu kanun teklifinin noktasının, virgülünün değişmesi için bile önerge vermemiştir. Yani CHP her zaman yaptığı gibi çözüm üretmek yerine yine engelleyip kaos üretmeye çalışmaktadır” diye konuştu.
CHP PAKETİNDE YER ALAN ÖNERİLER
- Aynı binada oturan seçmenlerin farklı sandık bölgelerinde oy kullanabilmelerini öngören teklif, metinden çıkarılmalı.
- Sandıkların taşınması, mülki idare amirleri yerine yargıçlar tarafından iletilerek değerlendirilmeli.
- Yatağa bağlı hasta ve engellilere getirilen seyyar sandık uygulaması, seçim güvenliğine ilişkin endişeleri bertaraf edecek biçimde yeniden düzenlenmeli.
- Sandık kurulu başkanı ve üyeliklerinin kamu görevlileri arasından seçilmesi düzenlemesinden vazgeçilmeli.
- Cumhurbaşkanlığı ve parlamento seçimlerinde oy pusulaları farklı zarflara konulmalı.
- Filigranlı pusula ve zarf, sandık kurulu mührü ile birlikte uygulanmalı.
- Sandık başına kolluk çağırma yetkisinin kapsamı genişletilmemeli.
- Sandık mührü bulunmayan zarflar geçerli sayılmamalı.
- İttifak sütununda bir partiye basılmayan mühürlü oylar geçersiz sayılmalı.
Değerli Haberturk.com okurları.
Haberturk.com ekibi olarak Türkiye’de ve dünyada yaşanan ve haber değeri taşıyan her türlü gelişmeyi sizlere en hızlı, en objektif ve en doyurucu şekilde ulaştırmak için çalışıyoruz. Yoğun gündem içerisinde sunduğumuz haberlerimizle ve olaylarla ilgili eleştiri, görüş, yorumlarınız bizler için çok önemli. Fakat karşılıklı saygı ve yasalara uygunluk çerçevesinde oluşturduğumuz yorum platformlarında daha sağlıklı bir tartışma ortamını temin etmek amacıyla ortaya koyduğumuz bazı yorum ve moderasyon kurallarımıza dikkatinizi çekmek istiyoruz.
Sayfamızda Türkiye Cumhuriyeti kanunlarına ve evrensel insan haklarına aykırı yorumlar onaylanmaz ve silinir. Okurlarımız tarafından yapılan yorumların, (yorum yapan diğer okurlarımıza yönelik yorumlar da dahil olmak üzere) kişilere, ülkelere, topluluklara, sosyal sınıflara ırk, cinsiyet, din, dil başta olmak üzere ayrımcılık unsurları taşıması durumunda yorum editörlerimiz yorumları onaylamayacaktır ve yorumlar silinecektir. Onaylanmayacak ve silinecek yorumlar kategorisinde aşağılama, nefret söylemi, küfür, hakaret, kadın ve çocuk istismarı, hayvanlara yönelik şiddet söylemi içeren yorumlar da yer almaktadır. Suçu ve suçluyu övmek, Türkiye Cumhuriyeti yasalarına göre suçtur. Bu nedenle bu tarz okur yorumları da doğal olarak Haberturk.com yorum sayfalarında yer almayacaktır.
Ayrıca Haberturk.com yorum sayfalarında Türkiye Cumhuriyeti mahkemelerinde doğruluğu ispat edilemeyecek iddia, itham ve karalama içeren, halkın tamamını veya bir bölümünü kin ve düşmanlığa tahrik eden, provokatif yorumlar da yapılamaz.
Yorumlarda markaların ticari itibarını zedeleyici, karalayıcı ve herhangi bir şekilde ticari zarara yol açabilecek yorumlar onaylanmayacak ve silinecektir. Aynı şekilde bir markaya yönelik promosyon veya reklam amaçlı yorumlar da onaylanmayacak ve silinecek yorumlar kategorisindedir. Başka hiçbir siteden alınan linkler Haberturk.com yorum sayfalarında paylaşılamaz.
Haberturk.com yorum sayfalarında paylaşılan tüm yorumların yasal sorumluluğu yorumu yapan okura aittir ve Haberturk.com bunlardan sorumlu tutulamaz.
Haberturk.com yorum sayfalarında yorum yapan her okur, yukarıda belirtilen kuralları, sitemizde yayınlanan Kullanım Koşulları’nı ve Gizlilik Sözleşmesi’ni peşinen okumuş ve kabul etmiş sayılır.
Bizlerle ve diğer okurlarımızla yorum kurallarına uygun yorumlarınızı, görüşlerinizi yasalar, saygı, nezaket, birlikte yaşama kuralları ve insan haklarına uygun şekilde paylaştığınız için teşekkür ederiz.
Son dakika haberler, köşe yazılar, ekonomi, magazin, siyaset, spor gündeminin tek adresi HaberTurk.com; HaberTurk.com haber içerikleri kaynak gösterilmeden alıntı yapılamaz, haberler izinsiz olarak kopyalanamaz ve başka yerde yayınlanamaz.
Değerli okurumuz,
Farkında olarak veya olmayarak Adblocker (Reklam Engelleyici) kullanarak sitemizi ziyaret etmektesiniz. Habertürk olarak size en hızlı, en doğru ve en tarafsız haberleri sunmak için büyük bir ekiple çalışıyor ve yılda yüz binlerce haber üretip beğeninize sunuyoruz. Bizim de bu kapsamda maliyetlerimizi karşılayabildiğimiz tek gelir kalemimiz, internet reklamları.
Elimizden geldiğince bu reklamların sizi rahatsız etmemesi için azami özen göstermeye çalışıyoruz.
Bu kapsamda AdBlock (Reklam Engelleme) aracınızda haberturk.com alan adını beyaz listeye almanızı, veya bu alan adında engelleyiciyi kapatmanızı ve tüm internet sektörünün sağlıklı gelişimi için Adblock aracınızı kaldırmanızı rica ediyoruz.
Bunun karşılığında gösterdiğimiz reklamları okuma deneyiminizi rahatsız etmeyecek şekilde azaltacağımıza söz veriyoruz.