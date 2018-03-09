CHP’nin oluşturduğu seçim güvenliği heyeti, siyasi partilerle yaptığı görüşme sonrasında hazırladığı raporu, AK Parti Grup Başkanvekili Mustafa Elitaş’a sundu. MHP, girişiminin “oyalama” amaçlı olduğu gerekçesiyle CHP’ye randevu vermedi.

CHP Grup Başkanvekili Özgür Özel, Genel Başkan Yardımcısı Lale Karabıyık ve milletvekilleri Mehmet Bekaroğlu ile Uğur Bayraktutan, dün AK Parti Grup Başkanvekili Mustafa Elitaş’ı ziyaret etti. Anayasa Komisyonu Başkanvekili, AK Partili Abdurrahman Öz ile Milletvekili Tülay Kaynarca’nın da katıldığı görüşmede Özel, Elitaş’a CHP olarak siyasi partilerle yaptıkları görüşmeler sonucu hazırladıkları seçim güvenliği raporunu sundu. Yaklaşık 40 dakika süren görüşme sonrası açıklama yapan Özel, “Talebimiz; verdiğimiz raporun incelenmesini müteakip, bugün (dün) yapılması beklenen komisyon toplantısının pazartesi gününe ertelenmesi. Pazartesi günü görüşlerini raporumuzda ifade ettiğimiz 8 siyasi partinin davet edilerek, tüm siyasi partilerin görüşlerini ifade ettikleri bir komisyon çalışması önerdik. Ayrıca kendi tekliflerine itirazda ortaklaştığımız 11 maddeyi içeren bir rapor verdik. Tekliflerinde olmayan ama Türkiye’de güvenli bir seçim yapılması için 7 mevzuat değişikliği talep ilettik. Toplam 18 maddeyi ilettik, kendileri raporumuzu aldılar. Bu konuyla ilgili değerlendirmeyi yapacaklar” dedi. Özel, ittifak teklifinin altında MHP’nin de imzası olduğu için raporu MHP’ye de vermek istediklerini ancak olumlu bir görüş olmadığını da açıkladı.

MHP İLE DEĞERLENDİRME

AK Parti Grup Başkanvekili Elitaş ise CHP’nin ilettiği 11 maddelik teklifi değerlendireceklerini, gelecek pazartesi günü de teklifin TBMM Genel Kurulu’nda görüşülmesine başlanacağını söyledi. Gazete Habertürk'ün haberine göre Elitaş, “Bu süreç içerisinde diğer partilerin görüşlerini CHP almış. Eğer komisyon uygun bulursa, değerlendirirse onların görüşlerini de ele alır. Fakat biz her zaman arka odada uzlaşmayı sürekli hale getiren eylemler içerisinde bulunuyoruz. Bu çerçevede tekrar kendilerine bu görüşlerinden dolayı teşekkür ediyorum. Biz bunu MHP ile birlikte değerlendireceğiz. Pazartesi günü yapacağımız toplantıda da bunun sonuçlarını alırız diye ümit ediyorum” ifadesini kullandı.

‘ÖNERGE VERMEDİLER’

MHP, CHP’nin görüşme talebini reddetti. MHP Grup Başkanvekili Erkan Akçay, “cumhur ittifakı”nın ilkelerine bağlı olarak hareket edeceklerini belirterek, “CHP’nin oyalama oyunlarına itibar etmiyoruz, etmeyeceğiz. Bu yüzden görüşme talebini kabul etmedik. CHP bu kanun teklifinin noktasının, virgülünün değişmesi için bile önerge vermemiştir. Yani CHP her zaman yaptığı gibi çözüm üretmek yerine yine engelleyip kaos üretmeye çalışmaktadır” diye konuştu.

CHP PAKETİNDE YER ALAN ÖNERİLER

- Aynı binada oturan seçmenlerin farklı sandık bölgelerinde oy kullanabilmelerini öngören teklif, metinden çıkarılmalı.

- Sandıkların taşınması, mülki idare amirleri yerine yargıçlar tarafından iletilerek değerlendirilmeli.

- Yatağa bağlı hasta ve engellilere getirilen seyyar sandık uygulaması, seçim güvenliğine ilişkin endişeleri bertaraf edecek biçimde yeniden düzenlenmeli.

- Sandık kurulu başkanı ve üyeliklerinin kamu görevlileri arasından seçilmesi düzenlemesinden vazgeçilmeli.

- Cumhurbaşkanlığı ve parlamento seçimlerinde oy pusulaları farklı zarflara konulmalı.

- Filigranlı pusula ve zarf, sandık kurulu mührü ile birlikte uygulanmalı.

- Sandık başına kolluk çağırma yetkisinin kapsamı genişletilmemeli.

- Sandık mührü bulunmayan zarflar geçerli sayılmamalı.

- İttifak sütununda bir partiye basılmayan mühürlü oylar geçersiz sayılmalı.

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