Seçim tarihinin açıklanması ile siyasetin gündemi hareketlendi. Cumhuriyet Halk Partisi'nin 24 Haziran 2018'de gerçekleşecek 'Cumhurbaşkanlığı Seçimi'ndeki adayı kim olacak? Partililer 'En güçlü aday Kılıçdaroğlu'dur' yanıtını verse de, CHP'de Cumhurbaşkanlığı seçimleri için birçok ismin adı geçiyor. Kulislerde İlhan Kesici ve Muharrem İnce isimleri dillendiriliyor.

Habertürk TV'den Ömer Topsakal'ın aktardığına göre; CHP'nin Cumhurbaşkanı seçimlerindeki adayı salı günü gerçekleşecek Parti Meclisi'nde belli olacak. Kılıçdaroğlu'nun amcasının cenazesinde çekilen Kılıçdaroğlu, İlhan Kesici ve Muharrem İnce'nin yer aldığı fotoğraf çok konuşuldu. Kulislerde Kılıçdaroğlu'nun İlhan Kesici ve Muharrem İnce ile olan fotoğrafını bilinçli olarak verdiği konuşuluyor. Cenazenin ardından Kılıçdaroğlu, Kesici ve İnce aynı araç ile cenazeden ayrıldı, birlikte yemek yedi. Muharrem İnce'nin, 'Kılıçdaroğlu'na cumhurbaşkanı adayını nasıl belirleyeceksiniz?' sorusunu sorduğu ve Kılıçdaroğlu'nun da 'yarın bunu konuşalım' diyerek randevu verdiği öğrenildi.

Kulislerde Kılıçdaroğlu aday olmaz ise, Kesici'nin de olabileceği konuşuluyor. CHP'de son kurultayda Kılıçdaroğlu'na rakip olan İnce'nin parti içinde bir kanadı olduğu belirtiliyor. PM'de istişare ile cumhurbaşkanı adayını belirlemeyi düşünen Kılıçdaroğlu, MYK'da ittifak için yetki isteyecek. CHP'nin HDP, İYİ Parti ve Saadet Partisi'ne heyetler gönderdiği, salı günü PM sonrası ittifak yetkisinin alınmasının ardından genel başkanlar düzeyinde görüşmelerin gerçekleşeceği bildirildi.

CHP'de partili aday ön plana çıksa da, ortak aday da masadan kalkmış değil. Ancak Kılıçdaroğlu'nun diğer partilerin genel başkanlarıyla salı günü PM'den sonra görüşmeyi planlaması bu ihtimali zayıflatıyor. Kılıçdaroğlu, PM öncesi bir tek Karamollaoğlu ile bir araya gelecek. Kılıçdaroğlu'nun, Karamollaoğlu ile görüşmesinin detaylarını PM'de partililere anlatması bekleniyor.

CHP'nin cumhurbaşkanı adayını en geç önümüzdeki Cuma günü açıklayacağı tahmin ediliyor.

NE OLMUŞTU

MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli'nin parti grup toplantısında yaptığı 'erken seçim' çağrısına, Cumhurbaşkanı Erdoğan olumlu yanıt verdi. İkilinin Beştepe'de gerçekleştirdiği zirve sonrası bir açıklama yapan Erdoğan, "24 Haziran 2018'de Cumhurbaşkanlığı ve Milletvekilliği seçimlerinin yapılması kararı aldık" dedi. Erken seçim kararına CHP'den ilk yanıtı parti sözcüsü Tezcan, "Hodri meydan" diyerek vermişti.

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