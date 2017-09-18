CHP'nin 'Fındık İçin Yürüyoruz' yürüyüşü başladı

CHP'nin organizasyonuyla Ordu'dan Giresun'a 'Fındık İçin Yürüyoruz' yürüyüşü başladı. İl merkezinde Büyükşehir Belediyesi binası önünde 15 Temmuz Demokrasi Meydanı'nda toplanan CHP'liler ve fındık üreticileri Giresun'a yürümek için bir araya geldi.
KILIÇDAROĞLU, FİNAL MİTİNGİNE KATILACAK
DHA'nın haberine göre; Yürüyüşe CHP Genel Başkan Yardımcısı ve Ordu Milletvekili Seyit Torun ile CHP Grup Başkanvekili Özgür Özel, CHP milletvekilleri, CHP'liler ve fındık üreticileri katıldı. Torun, Genel Başkan Kemal Kılıçdaroğlu'nun yürüyüşün son gününe ve Giresun'daki final mitingine katılacağını söyledi.
CHP Genel Başkan Yardımcısı Seyit Torun, üreticinin mağdur olduğunu vurgulayarak, şöyle konuştu:
"Üretici sayın bakanın 8.75 lira olarak açıkladığı maliyetin altında fındığını 7.5 liradan satmak durumunda. Üreticimiz 1 yıllık emeğinin karşılığını alamıyor. Maalesef bir yıl emek verdiği ürünüyle şu anda borçlarını dahi kapatamıyor. Çocuğunu okula gönderemiyor, üniversiteye gönderemiyor. Ne kadar korkuturlarsa korkutsunlar, ne kadar baskı kurarlarsa kursunlar inanıyorum ki üretici ürününe sahip çıkacak ve biz hep birlikte fındık için yürümeye devam edeceğiz."
"KİMSENİN AĞZINI BIÇAK AÇMIYOR"
Fındık ürününün Avrupa'da ki bir alıcıya teslim edildiğini, kimsenin ağzını bıçak açmadığını ve yetkililerden de bu konuda ses çıkmadığını belirten Seyit Torun, şöyle konuştu:
"Biz ancak yürüyüş ifademizi kullanınca sayın bakan özellikle TMO'nun aldığı fındığın ödemelerinin daha kısa sürede ödeneceğini ve belli iyileştirmeler yapılacağını açıkladı. Demek ki biz talebimizi iletince, biz sesimizi yükseltince, biz hükümete uyarımızı yapınca sonucunu alıyoruz. Ordu'dan başlattığımız yürüyüşte beşer kilometrelerde dinlenmelerimiz olacak. İkinci gün ise 15 kilometre yürüyeceğiz. Yürüyüş 3 gün sürecek ve yaklaşık 47 kilometre yürüyeceğiz. Son gün Giresun'da sayın genel başkanımız Atatürk meydanında bir konuşma yaparak halkla buluşacaktır."
"KİMİN SORUNU VARSA ONUN YANINDA OLMA SORUMLULUĞUMUZ VAR"
CHP Grup Başkanvekili Özgür Özel, Adalet Kurultayı'nda çiftçilerin sorunlarının da konuşulduğunu belirterek, şöyle konuştu:
"Ordu'nun, Giresun'un değerli milletvekilleri, il ve ilçe başkanları, oradan gelen vatandaşlar fındık üreticilerinin sorunlarını dile getirdiler. Sayın Genel Başkanımız sürekli Türkiye'nin gündeminde, bunu bölgenin tüm milletvekilleriyle birlikte tutmaya çalışıyor. Türkiye'de artık siyasetin insanların arasına girmeye, ayrıştırmasına izin vermeden, kimin derdi, kimin sorunu varsa onun yanında olma sorumluluğumuz var."
15 Temmuz Demokrasi Meydanı'nda yoğun güvenlik önlemleri altında başlayan yürüyüş Ordu-Giresun karayolu istikametine doğru devam ederken, yürüyüşe katılanların sayısının her geçen saat arttığı da gözlendi.
- chp
- fındık yürüyüşü
Değerli Haberturk.com okurları.
Haberturk.com ekibi olarak Türkiye’de ve dünyada yaşanan ve haber değeri taşıyan her türlü gelişmeyi sizlere en hızlı, en objektif ve en doyurucu şekilde ulaştırmak için çalışıyoruz. Yoğun gündem içerisinde sunduğumuz haberlerimizle ve olaylarla ilgili eleştiri, görüş, yorumlarınız bizler için çok önemli. Fakat karşılıklı saygı ve yasalara uygunluk çerçevesinde oluşturduğumuz yorum platformlarında daha sağlıklı bir tartışma ortamını temin etmek amacıyla ortaya koyduğumuz bazı yorum ve moderasyon kurallarımıza dikkatinizi çekmek istiyoruz.
Sayfamızda Türkiye Cumhuriyeti kanunlarına ve evrensel insan haklarına aykırı yorumlar onaylanmaz ve silinir. Okurlarımız tarafından yapılan yorumların, (yorum yapan diğer okurlarımıza yönelik yorumlar da dahil olmak üzere) kişilere, ülkelere, topluluklara, sosyal sınıflara ırk, cinsiyet, din, dil başta olmak üzere ayrımcılık unsurları taşıması durumunda yorum editörlerimiz yorumları onaylamayacaktır ve yorumlar silinecektir. Onaylanmayacak ve silinecek yorumlar kategorisinde aşağılama, nefret söylemi, küfür, hakaret, kadın ve çocuk istismarı, hayvanlara yönelik şiddet söylemi içeren yorumlar da yer almaktadır. Suçu ve suçluyu övmek, Türkiye Cumhuriyeti yasalarına göre suçtur. Bu nedenle bu tarz okur yorumları da doğal olarak Haberturk.com yorum sayfalarında yer almayacaktır.
Ayrıca Haberturk.com yorum sayfalarında Türkiye Cumhuriyeti mahkemelerinde doğruluğu ispat edilemeyecek iddia, itham ve karalama içeren, halkın tamamını veya bir bölümünü kin ve düşmanlığa tahrik eden, provokatif yorumlar da yapılamaz.
Yorumlarda markaların ticari itibarını zedeleyici, karalayıcı ve herhangi bir şekilde ticari zarara yol açabilecek yorumlar onaylanmayacak ve silinecektir. Aynı şekilde bir markaya yönelik promosyon veya reklam amaçlı yorumlar da onaylanmayacak ve silinecek yorumlar kategorisindedir. Başka hiçbir siteden alınan linkler Haberturk.com yorum sayfalarında paylaşılamaz.
Haberturk.com yorum sayfalarında paylaşılan tüm yorumların yasal sorumluluğu yorumu yapan okura aittir ve Haberturk.com bunlardan sorumlu tutulamaz.
Haberturk.com yorum sayfalarında yorum yapan her okur, yukarıda belirtilen kuralları, sitemizde yayınlanan Kullanım Koşulları’nı ve Gizlilik Sözleşmesi’ni peşinen okumuş ve kabul etmiş sayılır.
Bizlerle ve diğer okurlarımızla yorum kurallarına uygun yorumlarınızı, görüşlerinizi yasalar, saygı, nezaket, birlikte yaşama kuralları ve insan haklarına uygun şekilde paylaştığınız için teşekkür ederiz.