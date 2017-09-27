CHP'nin İBB Başkan adayı resmen açıklandı

CHP'nin İstanbul Büyükşehir Belediye Başkan adayının, Beylikdüzü Belediye Başkanı Ekrem İmamoğlu olduğu açıklandı.
Dün CHP belediye meclis üyeleri ve bazı milletvekilleri sosyal medyadan CHP adayının Beylikdüzü Belediye Başkanı Ekrem İmamoğlu olduğunu açıklamıştı.
DHA'nın haberine göre; CHP İstanbul İl Başkanı Cemal Canpolat'la birlikte basın toplantısı düzenleyen İmamoğlu, "Hangi partiden olursa olsun belediye meclisimizin bütün üyelerini artık İstanbul'u, İstanbullularla birlikte, İstanbul'dan yönetme iradesini ortaya koymaya davet ediyorum" dedi.
Şeffaf ve halka hesap verme prensibine, vicdana ve adalete dayalı bir yönetim anlayışı vaadettiğini söyleyen İmamoğlu," Çoğunluğun yönetme, azınlığın varolma hakkına saygı duyan bir demokrasi ve yönetim anlayışı vaat ediyorum. Sosyal belediyecilik vaat ediyorum. Mustafa Kemal Atatürk ve arkadaşlarının, emanet ettiği Cumhuriyete ve demokrasiye sahip çıkan bir anlayış vaad ediyorum. Çevrenin kalkınmaya, demokrasi ve özgürlüklerin güvenliğe kurban edilmediği, ama tüm bu kavramları dikkate alan bir yönetim anlayışı vaad ediyorum" diye konuştu.
"Büyük ailem" diyerek kendisine destek veren ve basın toplantısına katılanlara teşekkür eden Beylikdüzü Belediye Başkanı Ekrem İmamoğlu, "Beni bu onurlu göreve layık gören CHP Genel Başkanımız Sayın Kemal Kılıçdaroğlu'na, İl yönetimine, İstanbul milletvekillerimize, CHP'nin meclis üyelerine, İstanbul'un 14 çok değerli belediye başkanı yol arkadaşlarıma teşekkür ederim" dedi.
İstanbul'a çok basit bir vaadi olduğunu söyleyen İmamoğlu, "Özenli bir yönetim vaat ediyorum. İstanbul için yapılacak her işi özenli yapmanın, atılacak her adımı özenle atmanın sözünü veriyorum. Devasa bir kenti yönetmek, çok özenli olmayı gerektirir. İnsanlara değer veren, özen gösteren, önce insan diyen, ayırımcılık yapmaksızın aynı şekilde özen gösteren bir yönetim vaat ediyorum" diye konuştu.
İstanbul'un beş bin yıllık tarihine, maneviyatına özen gösteren bir yönetim vaat ettiğini belirten İmamoğlu, " Yeni nesil bir belediyecilik vaat ediyorum. İstanbul'un toplumsal ve kültürel çeşitliliğine özen gösteren, herkese hoşgörüyle bakan bir yönetim vaat ediyorum" dedi.
"Genel Başkanımızın Ankara'dan İstanbul'a başlattığı herkes için adalet yürüyüşünün ne kadar önemli olduğu ortaya çıktı" diyerek sözü İBB Başkanı Kadir Topbaş'ın istifasına getiren CHP İstanbul İl Başkanı Cemal Canpolat, "Kadir Topbaş için de adalet istiyoruz" dedi. Canpolat, Ekrem İmamoğlu'nun Saadet Partisi, MHP'nin tabanı, HDP ve Sol Sosyal Demokrat diğer yapılar ile AK Parti içinde adalet arayanların adayı olduğunu söyledi.
Eski İstanbul Belediye Başkanı Nurettin Sözen'in da katıldığı toplantıda Canpolat, "1994'te bıraktığımız İstanbul'u yeniden alacağımızdan eminim" dedi. Canpolat neden İmamoğlu'nun tercih ettikleri yönündeki bir soruya da Ekrem İmamoğlu'nun Beylikdüzü'nden gerçekleştirdiği Türkiye'nin en büyük yeşil alan projesinin de tek başına adaylığı için yeterli olacağı karşılığını verdi.
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Misafir 1 saat önce:d bu adam mı aday612