Çankaya Belediyesi'nden yapılan açıklamaya göre, genel merkez binasında yaşamını sürdüren kedinin hastalanması üzerine belediyeden veteriner ekip istendi. "Şero"yu tedavi için hayvan hastanesine götüren ekip, 14 yaşındaki kedinin karaciğerlerinden rahatsızlandığını belirledi.

GENEL MERKEZ'E TESLİM EDİLDİ

AA'nın haberine göre, yaklaşık bir hafta süren tedavinin ardından tamamen iyileşen "Şero", parti genel merkezinde yetkililere teslim edildi.

CHP'nin şu anda kullandığı genel merkezin inşaatı bitmek üzereyken doğan kedi 14 yıldır burada yaşıyor. Genel merkezin maskotu haline gelen kediye, "Kötü Kedi Şerafettin"den esinlenilerek "Şero" ismi verildi.

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