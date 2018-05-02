CHP'nin seçim kampanyasına başlayacağı yer belli oldu

Cumhuriyet Halk Partisi, 24 Haziran seçimlerine 1. Meclis'in önünden başlayacak. Öte yandan CHP, Saadet Partisi, İYİ Parti ve Demokrat Parti ile yarın ittifak protokolü imzalayacak. Cuma günü de cumhurbaşkanlığı seçimleri için belirlediği adayı duyuracak.

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