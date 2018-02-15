CHP 19. Olağanüstü Kurultayı, 9-10 Mart 2018 tarihlerinde Yenimahalle Nazım Hikmet Kültür Merkezi'nde toplanacak.
İki gün sürecek kurultayda, delege seçimine yönelik bazı değişiklikler başta olmak üzere teknik düzenlemeler yapılması bekleniyor.
SEÇİMLİ KURULTAY OLABİLİR Mİ?
AA'nın aktardığına göre, partide muhalif olarak adlandırılan kesimlerin bu kurultayı seçimli bir kurultaya çevirebilmeleri için salt çoğunluktaki delegenin imzasını toplaması gerekiyor.
SAYIYI BULMAK ZOR
Parti kulislerinde bu sayının bulunmasının çok zor olduğu belirtiliyor. Bu durumla ilgili tüzükte, "Ancak olağanüstü kongreyi isteyenlerin sayısı kongre üyeleri tam sayısının salt çoğunluğunu sağlıyor ise olağanüstü kongrenin gündemine, güven oylaması ve seçim maddeleri konabilir. Bu takdirde seçim yapılabilir." hükmü yer alıyor.
BASINA VE PARTİLİLERE KAPALI OLACAK
Ayrıca bu olağanüstü kurultay basına ve partililere kapalı olacak, sadece kurultay delegeleri ve parti yönetimi ile örgüt temsilcileri yer alacak.
CHP'de uzunca süredir tüzükte değişiklik yapılması konusu parti genel merkezinde oluşturulan komisyon tarafından sürdürülüyordu. Kurultayda, Parti Meclisi (PM) üyeleri, milletvekilleri ve il başkanlarından gelecek küçük çaplı değişiklik önerileri de görüşülecek.
Öte yandan, bazı muhalif milletvekilleri 36. Olağan Kurultay öncesi, PM üyesi sayısının yükseltilmesi, genel başkan adaylık başvurusu sayısının düşürülmesi, genel başkan seçiminin kayıtlı üyeler tarafından yapılması gibi önerileri olmuştu. Ancak bunlar gündeme alınmamıştı. Bu muhalif kesimlerin yine delege imzalarıyla bu değişiklik tekliflerini divana sunması da bekleniyor.
"DAHA DEMOKRATİK BİR TÜZÜK OLACAK"
CHP Genel Başkan Yardımcısı Tekin Bilgöl tüzük kurultayı ile ilgili bilgi verdi.
Yaklaşık bir yıl önce il örgütlerine konuyla ilgili bir genelge gönderildiğini hatırlatan Bingöl, "Bu genelge çerçevesinde örgütün önerileri alınmıştı, bunlar genel merkezde. Ayrıca hukukçu arkadaşlardan oluşan bir komisyon, hukuk işlerinden sorumlu genel başkan yardımcısı Muharrem Erkek'in başkanlığında bir çalışma yürütüyor." dedi.
ÖNERİLER TOPLANACAK
Bingöl, şöyle devam etti:
"Dünden itibaren PM üyelerine, milletvekillerine bu olağanüstü kurultayla ilgili önerilerini göndermeleri için çağrı yapıldı. Bütün bunlar toplanacak, komisyonda değerlendirilecek, yeniden ikinci kez örgütlerden görüş alınacak, onun da genelgesi gönderildi. Kısmi değişiklik değil, tüzük a'dan z'ye gözden geçirilecek, sadeleştirilecek ve daha anlaşılır bir dile dönüştürülecek. Tüzüğün içinde sahada yaşanan olumsuzluklar, kongreler sürecindeki aksaklıklarla ilgili elbette düzenlemeler olacak. Amaç da bu zaten, tüzüğü yeniden baştan aşağı gözden geçirmek. Bizim tüzüğümüz baştan sona tüm iş ve işleyişleri düzenliyor. Bunun içinde kongreler var, kurultay var, disiplin yönetmeliği, hepsi var. Partinin işleyişle ilgili ne varsa bu tüzükte var. Tüzüğü a'dan z'ye gözden geçireceksek kurultayla, kongrelerle ilgili de düzenlemeler, gözden geçirmeler olacaktır."
Yapılan düzenlemelerle tüzüğün daha demokratik hale geleceğinin altını çizen Bingöl, "Bugüne kadar hep demokratik süreç işledi. Bundan sonra da öyle olacak. Daha anlaşılabilir, uygulanabilir, daha demokratik bir tüzük olacak." ifadelerini kullandı.
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