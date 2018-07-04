CHP’de yerel seçim için düğmeye basıldı

CHP’de, olası bir erken yerel seçim için hazırlıklar başlatıldı. Gazete Habertürk'ten Düzgün Karadaş'a konuşan CHP Genel Başkan Yardımcısı Seyit Torun, “Biz, çalışmalarımıza çok önceden başlamıştık. Erken seçim yüzünden çalışmalarımızı askıya almıştık. Şimdi çalışmalarımıza dondurduğumuz yerden devam edeceğiz. Yerel Seçim Strateji Belgemizi zaten hazırlamıştık. Şimdi o belgenin ışığında gelecek haftadan itibaren yol haritamızı hayata geçireceğiz” dedi.

DÖRT AŞAMALI BELGE

CHP’nin, dört kategoriye göre adaylarını tespit edeceğini belirten Torun, “Birincisi CHP’nin elinde olan yerler, ikincisi az oyla kazanılan, üçüncüsü az oyla belediyenin kaybedildiği ve dördüncüsü partinin oy oranının çok düşük olduğu yerler” bilgisini verdi. CHP’nin belirlediği yol haritasına göre, önce belediye başkan aday adayları için profesyonel şirketlere, genel anketler yaptırılacak. Anketlerde öne çıkan isimlerle ilgili örgütün görüşüne başvurulacak.

KARNELER HAZIR

Mevcut belediye başkanlarının yeniden adaylıklarında performansları belirleyici olacak. Başkanların, vaatlerinin ne kadarını yerine getirdiklerine; belediye bütçesini denk getirip getirmediklerine; vatandaşın memnuniyet durumuna bakılarak adaylıklarına karar verilecek. Vaatlerini yerine getirmeyen veya vatandaşın memnun olmadığı başkanlar yeniden aday gösterilmeyecek.