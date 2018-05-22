CHP Şanlıurfa milletvekili adayları açıklandı. CHP, 27. dönem milletvekili aday listesini Yüksek Seçim Kurulu’na (YSK) teslim etti. CHP lideri Kemal Kılıçdaroğlu İzmir 2. Bölge 1. sıra adayı olurken, Abdüllatif Şener de Konya 1. sıradan aday gösterildi. CHP milletvekilleri Barış Yarkadaş ve Eren Erdem aday gösterilmezken, Ali Şeker İstanbul 2. bölgeden aday oldu.

Partiler dün milletvekili listelerini YSK'ya teslim etti. YSK’ya gelen CHP heyeti de milletvekili listesini teslim etti. Listede tutuklu milletvekili Enis Berberoğlu İstanbul 2. bölge 1. sıradan aday gösterildi. KHK ile ihraç edilen anayasa hukukçusu akademisyen Prof. Dr. İbrahim Kaboğlu ise İstanbul 1. bölge 9.sıradayken, 1.sıraya alındı. Ayrıca CHP Cumhurbaşkanı Adayı Muharrem İnce'nin ekibinde olduğu bilinen üç isim aday listesinde yer aldı. Halen Meclis Başkanvekili olan Yaşar Tüzün Bilecik 1. sıradan, Tanju Özcan Bolu 1.sıradan, Mehmet Göker Burdur 1.sıradan aday gösterildi. Emre Köprülü ise Tekirdağ dördüncü sırada yer bulabildi.

CHP ŞANLIURFA MİLLETVEKİLİ ADAY LİSTESİ

CHP'nin Şanlıurfa milletvekili adayları merakla bekleniyordu. YSK'ya teslim edilen listeden sonra CHP Şanlıurfa milletvekili adayları belli oldu. İşte o isimler...

AZİZ AYDINLIK

FETHİ YAMAÇ

CEM KARAKEÇİLİ

UĞUR MİZAN

BAKIR AYDOĞDU

HALAF AYYILDIZ

MAHMUT YAZAR

AHMET MÜSRİ

FARUK AKAN

SONGÜL ARSLAN

MUSTAFA EREN

AKİLE YEKTAŞ

İBRAHİM HALİL YARIŞ

KEMAL EŞSİZ

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