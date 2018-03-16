Meclis’te 20 saatlik mesai sonucu kabul edilen ittifak yasasına sert muhalefet eden CHP, düzenlemeyi AYM’ye taşımak için çalışma başlattı.

Gazete Habertürk'ün haberine göre; CHP, ittifaka ilişkin düzenlemeleri değil, yasanın seçim güvenliğini ihlal ettiğini öne sürdüğü maddelerini Anayasa Mahkemesi’ne taşıyacak.

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